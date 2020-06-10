Владимир Уйба порадовался расторжению договора по мусорному полигону на границе Коми

Врио главы Коми опубликовал на своей странице в соцсети новый пост. В нем он выразил радость по поводу расторжения договора Архангельской области и с ООО «Технопарк», которое занималось строительством мусорного полигона на станции Шиес на границе Коми.

- Вы знаете мою однозначно негативную позицию по поводу строительства мусорного полигона «Шиес». Любой проект, который может нанести вред природе и здоровью людей, не имеет права на существование. Рад тому, что соглашение с ООО «Технопарк» по проекту «Шиес» было окончательно расторгнуто. Проект лишили статуса приоритетного. Соответствующее уведомление «Технопарку» уже направлено. Хочу еще раз подчеркнуть, что в решении мусорного вопроса нужен правильный профессиональный современный подход, который во главу угла ставит безопасность человека и природы. Мы не позволим строить полигоны на нашей территории, где расположено 80% прекрасных северных лесов и чистейшая вода. Сама природа не позволит этого сделать.

Напомним, по информации пресс-службы областного правительства, проект лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков.Как сообщалось, ранее врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступил против строительства полигона в Шиесе.

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