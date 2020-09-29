Коми будет сотрудничать с Беларусью

29 сентября на VII Форуме регионов Беларуси и России, который в дистанционном формате проходит на площадке Совета Федерации в Москве, подписано Соглашение между Правительством Коми и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Документ скрепили подписями глава Коми Владимир Уйба и зампремьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Сегодня мы подписали соглашение, которое придаст новый импульс развитию сотрудничества между Республикой Коми и Республикой Беларусь. Нас связывают давние взаимовыгодные связи во многих сферах – экономике, культуре, науке, образовании, спорте. Республика поддерживает тёплые дружеские отношения с Гродненской областью. Наши города побратимы – Сыктывкар и Могилёв, Ухта и Гродно. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество с Республикой Беларусь будет только укрепляться, - прокомментировал Владимир Уйба.

Соглашение заключено на пять лет, его действие будет продлеваться автоматически на последующий пятилетний период.

В рамках VII Форума регионов Беларуси и России Глава Республики Коми Владимир Уйба принял участие в пленарном заседании на тему «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России».

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