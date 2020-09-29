Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов
Главная
Новости
Коми будет сотрудничать с Беларусью

Коми будет сотрудничать с Беларусью

29 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
rkomi.ru / Коми и Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве
Стороны подписали пятилетнее соглашение

29 сентября на VII Форуме регионов Беларуси и России, который в дистанционном формате проходит на площадке Совета Федерации в Москве, подписано Соглашение между Правительством  Коми и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. 

Документ скрепили подписями глава Коми Владимир Уйба и зампремьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Сегодня мы подписали соглашение, которое придаст новый импульс развитию сотрудничества между Республикой Коми и Республикой Беларусь. Нас связывают давние взаимовыгодные связи во многих сферах – экономике, культуре, науке, образовании, спорте. Республика поддерживает тёплые дружеские отношения с Гродненской областью. Наши города побратимы – Сыктывкар и Могилёв, Ухта и Гродно. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество с Республикой Беларусь будет только укрепляться, - прокомментировал Владимир Уйба.

Соглашение заключено на пять лет, его действие будет продлеваться автоматически на последующий пятилетний период. 

В рамках VII Форума регионов Беларуси и России Глава Республики Коми Владимир Уйба принял участие в пленарном заседании на тему «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России».

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Глава Коми Политика

Читайте также: В России выросла заболеваемость COVID-19 среди детей

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Коми будет сотрудничать с Беларусью Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Фото дня в Сыктывкаре: ретро цвета ультрамарин Читать
вчера
Сколько и какую еду можно хранить в морозилке: мнение эксперта Читать
26 сентября
Домашние образы и осенние прогулки: 7 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
25 сентября С экс-руководителя ООО «РЭКОН» взыщут свыше 126 млн рублей за махинации в сфере ЖКХ
25 сентября В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
13 сентября
Больше 2,5 сотен миллионов рублей получит Коми на выплаты соцработникам
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru