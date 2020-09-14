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Выборы в Коми: итоги и мнения

Выборы в Коми: итоги и мнения

14 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото избиркома Коми
Явка была рекордно низкой

С 11 по 13 сентября проходили выборы главы Республики Коми, депутатов в Госсовет Коми и депутатов в муниципалитеты. Портал PG11.ru подготовил для вас подробный материал об итогах голосования.

Кто стал главой Коми?

По итогам голосования главой Республики Коми стал Владимир Уйба, который набрал 73,18 процента голосов. Новый глава прокомментировал свою победу:

Спасибо всем, кто пришел на избирательные участки и выразил свою позицию. Также хочу поблагодарить всех, кто поддержал мою кандидатуру. Спасибо вам огромное. Сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие, - заявил Владимир Уйба.

Остальные кандидаты на пост главы набрали:

  • Виктор Бетехтин - 5,71%
  • Андрей Никитин - 10,83%
  • Сергей Пономарев - 5,73%

На выборы главы Коми кандидаты потратили:
Владимир Уйба - 38 135 000 рублей
Сергей Пономарев - 16 600 000 рублей
Виктор Бетехтин - 10 000 000 рублей
Андрей Никитин - 625 000 рублей

Кто прошел в Госсовет Республики Коми?

По итогам голосования по партийным спискам 15 мандатов получили следующие партии:

  • Единая Россия - 6 мандатов
  • ЛДПР - 3 мандата
  • КПРФ - 3 мандата
  • Справедливая Россия - 1 мандат
  • Родина - 1 мандат 
  • Зеленая альтернатива - 1 мандат

Другие 15 мандатов получили следующие кандитаты:

  • Надежда Дорофеева (Единая Россия) - Лесозаводской округ №1 
  • Валентина Жиделева (Единая Россия) - Академический №2
  • Сергей Артеев (Единая Россия) - Магистральный №3
  • Владимир Жариков (Единая Россия) - Эжвинский №4
  • Сергей Гагаузов (Единая Россия) - Северный №5
  • Руслан Магомедов (Единая Россия) - Горняцкий №6
  • Александр Попов (Единая Россия) - Интинский №7
  • Илья Семяшкин (Единая Россия) - Печорский №8
  • Евгений Лясковская (Единая Россия) - Приполярный №9
  • Николай Братенков (КПРФ) - Ираелький №10
  • Александр Гайворонский (Единая Россия) - Боровской №11
  • Вячеслав Завальнев (Единая Россия) - Ярегский №12
  • Андрей Климушев (Единая Россия) - Западный №13
  • Владмир Косов (Единая Россия) - Восточный №14
  • Степан Чураков (Единая Россия) - Южный №15

Таким образом преимущество в Госсовете Коми будет у «Единой России» с 20 депутатами из 30. Согласно закону «О Государственном совете», парламент принимает законы, если за них проголосовало большинство от установленного числа депутатов, для Госсовета Коми - это 16 из 30. Это значит, что «Единая Россия» сможет без проблем принимать акты и не учитывать мнения оппонентов. Однако поправки в Конституцию Коми принимаются только большинством не менее двух третей голосов, то есть если за них проголосовали 20 из 30 депутатов. Тут у «Единой России» тоже не возникает проблем, при условии, что все члены партии будут присутствовать на заседании.

Какая явка была на выборах?

  • В выборах главы Республики Коми участвовало 30,16% населения.
  • В выборах в Госсовет Республики Коми участвовало 29,62% населения.

Мы спросили у наших читателей, за кого они проголосовали на выборах:

 

Что думают об итогах выборов общественники?

Григорий Спичак, писатель и бывший помощник первого главы Коми Юрия Спиридонова

Единая Россия сохранила «контрольный пакет» мест - это стабильность и признание того, что ими что-то делается. Во всяком случае, люди пришли и проголосовали за них. Хорошо, что заметно прибавилось других партий. Я всегда за широкий спектр мнений и подходов. Слишком сложная и разнородная наша республика. Выборная кампания хоть и со стычками, но накал борьбы допустимый. Не криминальный. Про Уйбу ничего не скажу. Пока слова не облачатся в дела.

Алексей Бешкарев, журналист

Это были достаточно грустные выборы: без интриги, сильных кандидатов, по крайней мере на пост главы, и, как следствие, практически без избирателей. Это была борьба не кандидатов, а технологий: от законных, вроде партий-двойников, до уголовных, вроде скупки голосов - в этом году она была поставлена на поток. Поэтому итоги мало что отражают. На месте победителей я бы не слишком активно праздновал, как и не сильно бы расстраивался на месте проигравших.

Сергей Морохин, журналист

Самое плохое для власти – низкая явка. От выборов до выборов она только уменьшается. А что это значит? Люди все меньше доверяют руководству Коми в лице исполнительной и законодательной власти. Их авторитет растворяется в равнодушии граждан. Ситуация еще усугубляется и тем, что ввели трехдневное голосование, которое, на мой взгляд, не вызывает никакого доверия. Появились новые лазейки, чтобы «регулировать» результаты голосования. Многие так считают. Конечно, в Коми подкуп избирателей – дело привычное. Массовый «обмен» голосов на деньги и водку расцвел еще во времена экс-главы региона Вячеслава Гайзера, потом вроде как все поутихло. Теперь все вернулось на круги своя. Что характерно, правоохранители на эти «шалости» не обращают внимания, хотя фактически ведь речь идет о покушении на основы государственного строя. Власть формируется при помощи черных денег. Такова сегодняшняя реальность. С этим надо что-то делать, ведь впереди выборы в Госдуму России.

Дмитрий Махов, предприниматель

При такой явке результат не удивляет. Ждем «бешенного» регионального принтера. Данная ситуация показала, что срочно необходимы реформы в избирательном процессе. К примеру: 

  • Отмена муниципального фильтра при выборе главы региона. 
  • Перенос выборов с сентября на ноябрь, когда уже все вернутся с отпусков и дач. Как показывает многолетний опыт, летом крайне сложно проводить предвыборную кампанию. 
  • Отмена метода империале, когда голоса партий, не прошедших 5-процентный порог, отдаются партии, набравшей большинство голосов. 
  • Отмена многодневных выборов, за такими выборами сложно наблюдать. 
  • Решить вопрос с пропиской. Много граждан прописано в одном месте региона, а проживают совершенно в другом. Открепительный лист, который можно сделать через портал Госуслуг, позволяет выбирать только главу. 
  • Контроль за распространением предвыборной агитации в специально отведенных местах. 

Чтобы такие реформы пришли быстрее, необходимо участие населения в общественно-политической жизни, ходить на все выборы, участвовать в опросах, быть наблюдателем, знать и "спрашивать работу" с депутатов в городах.

Станислав Штралер, общественник

Выборы прошли, результаты известны. Думаю все понимали, что именно так и будет, если на голосование придет менее 50 процентов. Налицо 2 вещи: энергичная работа в течение всего предыдущего срока действующей партии «Единая Россия», хотя в предвыборной компании почти ничего не было видно, и бездумность жителей во всей России в плане игнорирования голосования и интереса к кандидатам. Что и привело к этому результату. Так будет и в последующие годы, пока на свет не выйдут люди, делающие добро своему городу и жителям, пока граждане сами заранее не будут интересоваться вопросом - кому доверить место депутата.

 

 

Как вы оцениваете прошедшие выборы? Пишите в комментариях!

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