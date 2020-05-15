Сыктывкарские выпускники 2020: «Мы не роботы, чтобы проводить последний звонок в интернете»

В конце мая в школах традиционно проводятся последние звонки. Но будут ли они в этом году, пока не ясно, ведь сейчас весь мир заботится лишь о борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Сыктывкарские выпускники опубликовали в социальных сетях видео, в котором просят решить вопрос с последними звонками.

Ролик создали одинадцатиклассники лицея при Сыктывкарском Государственном Университете имени Питирима Сорокина. В нем они обратились к врио главы Коми Владимиру Уйбе и министру образования, науки и молодежной политики Наталье Якимовой с просьбой поднять вопрос проведения последних звонков.

- Мы - выпускники 2020 года. К сожалению, мы попали в ситуацию неясности и несправедиваости. За 11 лет обучения сначала наша школа, потом и наш лицей стали для нас родным домом. И вдруг в этот дом нам запретили ходить. Учителя, мы скучаем по вашим урокам, по переменам, по школьным котлетам, по физкультуре, и по нашему директору. Мы понимаем, что все испугались, когда встретились с новой коронавирусной инфекцией. Мы испугались тоже. Вы нас просили сидеть дома - мы сидели. Вы нас просили учиться, не выходя из дома - мы все сидели за компьютерами, учились, учились и учились. Спасибо нашим учителям за то, что они все время с нами. Если про ЕГЭ нам хоть что-то говорят и называют конкретные даты, то вопрос проведения последнего звонка и выпускных просто не звучит. И если можно перенести голосование за новую Конституцию, а многие из нас уже имеют право голосовать, то можно перенести и последний звонок. Взрослые! Вы же смелые! Сказать нам «нет» вы умеете и делаете это очень часто. Взрослые! Вы же можете сказать нам «да»! Пусть это будет не май, не июнь, скажите нам «да», когда это будет возможно. Ведь мы не роботы, чтобы проводить последний звонок, который мы ждали все одиннадцать лет, в интернете. Мы лишь просим вас, Владимир Викторович, дать нам возможность услышать наш, к сожалению, последний звонок. Ваша дочь тоже выпускница одиннадцатого класса, и вы нас прекрасно понимаете. Мы просим вас, Наталья Владимировна, дать нам возможность попрощаться с нашими учителями и сказать им спасибо за их заслуги. Весь одиннадцатый класс мы ждали этого важного для нас мероприятия. Готовили поздравления для учителей, репетировали чудесный вальс, учили песни и танцы, чтобы в последний раз выступить на школьной сцене. Мы все стали большой и дружной семьей. Мы не были готовы попрощаться так рано и онлайн. Сейчас же не война и не холера бушует. Из-за вас, взрослые, наша школьная жизнь заканчивается многоточием. Мы хотим поставить точку и услышать тот самый заветный последний звонок. Мы живем в мирное время. Сейчас наше будущее в ваших руках.

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