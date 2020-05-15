Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Дети, досуг, обучение Лунно-посевной календарь
Главная
Новости
Сыктывкарские выпускники 2020: «Мы не роботы, чтобы проводить последний звонок в интернете»

Сыктывкарские выпускники 2020: «Мы не роботы, чтобы проводить последний звонок в интернете»

15 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео / Сыктывкарские выпускники создали видеообращение к врио главы Коми
Школьники опубликовали видеообращение

В конце мая в школах традиционно проводятся последние звонки. Но будут ли они в этом году, пока не ясно, ведь сейчас весь мир заботится лишь о борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Сыктывкарские выпускники опубликовали в социальных сетях видео, в котором просят решить вопрос с последними звонками.

Ролик создали одинадцатиклассники лицея при Сыктывкарском Государственном Университете имени Питирима Сорокина. В нем они обратились к врио главы Коми Владимиру Уйбе и министру образования, науки и молодежной политики Наталье Якимовой с просьбой поднять вопрос проведения последних звонков.

- Мы - выпускники 2020 года. К сожалению, мы попали в ситуацию неясности и несправедиваости. За 11 лет обучения сначала наша школа, потом и наш лицей стали для нас родным домом. И вдруг в этот дом нам запретили ходить. Учителя, мы скучаем по вашим урокам, по переменам, по школьным котлетам, по физкультуре, и по нашему директору. Мы понимаем, что все испугались, когда встретились с новой коронавирусной инфекцией. Мы испугались тоже. Вы нас просили сидеть дома - мы сидели. Вы нас просили учиться, не выходя из дома - мы все сидели за компьютерами, учились, учились и учились. Спасибо нашим учителям за то, что они все время с нами. Если про ЕГЭ нам хоть что-то говорят и называют конкретные даты, то вопрос проведения последнего звонка и выпускных просто не звучит. И если можно перенести голосование за новую Конституцию, а многие из нас уже имеют право голосовать, то можно перенести и последний звонок. Взрослые! Вы же смелые! Сказать нам «нет» вы умеете и делаете это очень часто. Взрослые! Вы же можете сказать нам «да»! Пусть это будет не май, не июнь, скажите нам «да», когда это будет возможно. Ведь мы не роботы, чтобы проводить последний звонок, который мы ждали все одиннадцать лет, в интернете. Мы лишь просим вас, Владимир Викторович, дать нам возможность услышать наш, к сожалению, последний звонок. Ваша дочь тоже выпускница одиннадцатого класса, и вы нас прекрасно понимаете. Мы просим вас, Наталья Владимировна, дать нам возможность попрощаться с нашими учителями и сказать им спасибо за их заслуги. Весь одиннадцатый класс мы ждали этого важного для нас мероприятия. Готовили поздравления для учителей, репетировали чудесный вальс, учили песни и танцы, чтобы в последний раз выступить на школьной сцене. Мы все стали большой и дружной семьей. Мы не были готовы попрощаться так рано и онлайн. Сейчас же не война и не холера бушует. Из-за вас, взрослые, наша школьная жизнь заканчивается многоточием. Мы хотим поставить точку и услышать тот самый заветный последний звонок. Мы живем в мирное время. Сейчас наше будущее в ваших руках. 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.

Видео Дети Образование

Читайте также: В России отменили ОГЭ для девятых классов, а ЕГЭ перенесли

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре сняли удивительный клип под композицию Эдварда Кайда Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Сыктывкарские выпускники 2020: «Мы не роботы, чтобы проводить последний звонок в интернете» Читать
вчера
Эксперты рассказали, как самоизоляция влияет на отношения Читать
вчера
В сыктывкарском Заречье почти под крышу затапливает хозпостройки (фото) Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
В России могут ускорить появление вакцины от коронавируса «военным путем»
13 мая
В Минздраве рассказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
13 мая
В России отменили ОГЭ для девятых классов, а ЕГЭ перенесли
13 мая
Ученые назвали простой способ предотвратить некоторые виды рака
13 мая
Врач Александр Мясников рассказал о риске заражения COVID-19 больных раком
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru