Сыктывкар станет официальной столицей Коми

Сыктывкар станет официальной столицей Коми10 февраля 2021
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rkomi.ru
Мэр распорядилась создать рабочую группу для обсуждения этого вопроса
Не многие знают, но Сыктывкар официально не является столицей Коми. Однако Владимир Уйба – нынешний глава региона – выступил с инициативой это исправить, о чем сообщает «Комиинформ».
- Предлагаю Наталье Хозяиновой обсудить с советом города и выйти на правительство и Госсовет Коми с тем, чтобы нормативно присвоить Сыктывкару статус столицы и приурочить это к 100-летнему юбилею республики, - заявил Владимир Уйба.
С таким предложением согласилась и глава администрации Сыктывкара. Хозяинова подчеркнула, что это будет очень символично. Она также распорядилась создать рабочую группу для обсуждения этого вопроса.
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