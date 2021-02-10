Сыктывкар станет официальной столицей Коми

Не многие знают, но Сыктывкар официально не является столицей Коми. Однако Владимир Уйба – нынешний глава региона – выступил с инициативой это исправить, о чем сообщает «Комиинформ».

- Предлагаю Наталье Хозяиновой обсудить с советом города и выйти на правительство и Госсовет Коми с тем, чтобы нормативно присвоить Сыктывкару статус столицы и приурочить это к 100-летнему юбилею республики, - заявил Владимир Уйба.

С таким предложением согласилась и глава администрации Сыктывкара. Хозяинова подчеркнула, что это будет очень символично. Она также распорядилась создать рабочую группу для обсуждения этого вопроса.

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