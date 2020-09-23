Владимир Уйба официально стал главой Коми

В эти минуты в здании республиканской филармонии началась торжественная церемония инаугурации всенародно избранного главы Республики Коми Владимира Уйба. Церемония проходит в рамках сессии Государственного совета и в соответствии с Конституцией РК.

В.Уйба принес торжественную присягу на русском и коми языках в присутствии депутатов Госсовета Коми, судей Конституционного суда РК, а также доверенных лиц и приглашенных. В день инаугурации, согласно Конституции РК, заканчивается срок полномочий правительства Республики Коми. По законодательству, новый кабинет министров должен быть сформирован в течение месяца.

Напомним, на выборах 13 сентября Владимир Уйба получил 73,18% голосов избирателей, его поддержали 145 058 жителей республики. На втором месте Андрей Никитин с результатом 10, 83% (21 463 голосов). Сергей Пономарев набрал 5, 73%, Виктор Бетехтин - 5, 71%.

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