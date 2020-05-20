Владимир Уйба высказался против объединения Коми и еще двух регионов

Владимир Уйба высказался против объединения Коми и еще двух регионов20 мая 2020
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Скриншот из видео / Владимир Уйба обратился к жителям Коми
Инициатива должна исходить снизу, от людей - уверен руководитель республики
20 мая врио главы Коми Владимир Уйба традиционно обратился к жителям региона. В видеоролике он рассказал о ситуации с коронавирусом и высказался о вопросе объединения трех регионов, включая Коми.
По словам руководителя республики, он не поддерживает такую инициативу:
- Хочу сразу сказать, что я против таких необдуманных действий. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу, от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, тогда это может иметь место быть. Если же это функциональное принятие решений, без учета мнения людей - это заведомо провальный вариант. На самом деле это некая гипотеза, которая обсуждается. Свое отношение я к этому высказал. И если уж брать статус республики, который сегодня есть, это значительно выше области или автономного округа, - сказал врио главы Коми.
Он также отметил, что скоро мы отпразднуем 100-летие республики, и выразил надежду, что все пройдет на высшем уровне. Уже завтра Владимир Уйба отправится в Усть-Цильму, где необходимо решить вопросы с паводком.
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20 мая 2020, 18:10
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