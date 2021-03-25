Видеорепортаж: сыктывкарцы рассказали, как изменилась их жизнь за год руководства Владимира Уйбы

2 апреля исполнится ровно год с того момента, как Владимир Уйба принял на себя руководство Республикой Коми. Журналисты портала PG11.ru вышли на улицу и узнали у прохожих, как изменилась их жизнь за это время.

Большинство жителей отметили либо то, что абсолютно ничего не поменялось, либо отметили положительную тенденцию.

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