Видеорепортаж: сыктывкарцы рассказали, как изменилась их жизнь за год руководства Владимира Уйбы

Большинство изменений даже не заметили
Видеорепортаж: сыктывкарцы рассказали, как изменилась их жизнь за год руководства Владимира Уйбы25 марта 2021
Скриншот из видео PG11.ru
2 апреля исполнится ровно год с того момента, как Владимир Уйба принял на себя руководство Республикой Коми. Журналисты портала PG11.ru вышли на улицу и узнали у прохожих, как изменилась их жизнь за это время.
Большинство жителей отметили либо то, что абсолютно ничего не поменялось, либо отметили положительную тенденцию.
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