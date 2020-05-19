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У врио главы Коми появились аккаунты в соцсетях

У врио главы Коми появились аккаунты в соцсетях

19 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com
Руководитель отметил, что собирается вести страницы самостоятельно

Владимир Уйба создал страницы в популярных соцсетях, о чем рассказал в своем ежедневном видеообращении. По мнению руководителя региона, еще один канал связи с жителями поможет решать проблемы нашей республики более эффективно и оперативно.

- После получения большого количества вопросов из социальных сетей я принял решение завести свою собственную страницу. Признаюсь вам, для меня соцсети - это нечто новое и необычное, но я прекрасно понимаю, что для жителей Коми «Вконтакте» и «Одноклассники» являются важными площадками для конструктивного общения и обмена мнениями, - сообщил Владимир Уйба на странице в соцсети.

Врио главы отметил, что собирается вести страницы самостоятельно, но предупредил, что в силу загруженности рабочего графика ему иногда будут помогать.

Всего за день от жителей республики в комментарии поступило больше 40 вопросов и предложений, а больше всего оказалась популярна просьба включить отопление, подарить детсадам бесконтактные термометры после пандемии, а также многочисленные благодарности жителей Коми.

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Глава Коми

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