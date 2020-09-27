Глава Коми посоветовал мэрам готовиться к зиме и пообещал начинать свой день с личного объезда столицы

Глава республики Владимир Уйба предупредил глав муниципалитетов, что реальную обстановку на дорогах Коми будет оценивать лично, и не по докладам. То же самое он настойчиво рекомендовал делать и им. Причем каждый день, пишет «КП Коми».

- Уважаемые коллеги, руководители муниципальных образований, с наступлением холодов ваш рабочий день должен начинаться с объезда территории и принятия оперативных мер по приведению дорог и улиц в нормативное состояние. От этого зависит безопасность дорожного движения, здоровье и жизнь наших граждан! Я сам буду начинать рабочий день зимой с объезда Сыктывкара и поэтому, Наталья Семеновна [Хозяинова, мэр Сыктывкара – прим.], готовьтесь. Будем с вами чаще работать на улице, чтобы Сыктывкар соответствовал статусу столицы республики, - заявил Владимир Уйба на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Для сохранности автомобильных дорог Коми в связи с 12 октября по 10 ноября 2020 года запланировано введение временного ограничения движения на автомобильных дорогах c переходным типом покрытия и грунтовым дорогам. Предельно-допустимая нагрузка составит 1,5 тонны на ось.

В зимний период 2020 – 2021 годов профинансированы работы по устройству и содержанию автозимников Айкино – Кослан на участке пст. Едва – пст. Вожский, Акись – Усть-Уса, Озерный – Приуральское и 20-ти ледовых переправ, функционирующих в период ноябрь-апрель зимнего периода года.

В зимний период также будет обеспечено функционирование 12-ти наплавных мостов, сообщает пресс-служба главы Коми.