Сыктывкарец обвинил врио главы Коми в пренебрежении масочным режимом

Жителям Коми рекомендовали использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в общественных местах. Рекомендации отражены в Указе Главы Республики Коми. Однако сыктывкарцы заметили, что сам руководитель республики пренебрегает мерами безопасности в период пандемии коронавируса. Об этом они рассказали порталу PG11.ru.

Руководитель Коми республиканской патриотической общественной организации «Артель» Руслан Искандаров подал заявление в МВД на врио главы Коми Владимира Уйбу с просьбой привлечь его к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАп в связи с нарушением указа обязательного к исполнению, подписанным врио главы Коми о «масочном» режиме. О своем решении Руслан рассказал в статье «ВКонтакте». Сыктывкарец отмечает, что в одной из рабочих поездок на Владимире Уйбе не было ни перчаток, ни масок и прикладывает фотографии:

- Владимир Уйба, навязавший нам домашний арест и давший право штрафовать за отсутствие масок, сам пренебрегает средствами защиты в общественных местах при скоплении людей. А как мы знаем, перед законом равны все, [поэтому] я подал заявление в МВД республики о привлечении данного гражданина к административной ответсвенности. Нечего самому ходить по музеям, если людям это запретил. Нечего не носить медицинскую маску, если людей обязал. Нечего не платить штрафы, если людей за то же самое штрафуют. Делай сам то, чего требуешь и не делай того, чего не хочешь себе, - пишет Руслан в статье.

Сейчас сыктывкарец ждет ответа из МВД:

- Обращение зарегистрировано. Ответить они в любом случае обязаны. Склоняюсь, что будет отказное в ответ, [но] тогда я буду подавать жалобы выше.

Напомним, масочный режим ввели как необходимую меру в связи с расширением режима самоизоляции:

- Это обязательная норма, а не желание. Если вы выходите на улицу или в магазин, у вас обязательно должна быть маска на лице, перчатки или дезсредства для рук. Это требования, за невыполнение которых будут наказывать, если вы будете подвергать себя и окружающих опасности. Нужно понимать, что это обязательное требование и относиться к нему с абсолютной ответственностью. Мы пошли на серьезное изменение режима самоизоляции, позволив людям ездить на дачи и понимаем, что не у всех будет возможность там оставаться на несколько дней. Кто-то будет вынужден каждый день возвращаться в город и вот здесь - обязательны соблюдение масочного режима и обработки рук в общественном транспорте, - подчеркивал Владимир Уйба в своем выступлении.

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