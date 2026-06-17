Дырявые и поцарапанные кастрюли оставляю на даче: вот что мастерю из старой утвари — 12 идей для сада, гаража и интерьера

Фото из архива "ПроГорода"

Старая кастрюля с отколотой эмалью, погнутая или просто немодная — не мусор, а почти готовый материал для творчества. Вместо того чтобы пылиться в гараже, она может стать эффектным кашпо, кормушкой или даже садовым фонарем. Главное — не бояться потратить час свободного времени. Вот десять идей, которые превратят ненужную посуду в полезные вещи для дома и участка.

Кашпо для цветов и рассады. Очистите кастрюлю от ржавчины, покрасьте аэрозольной эмалью для наружных работ. Просверлите дренажные отверстия в дне — и яркий горшок для петуний готов. Несколько кастрюль разного размера, подвешенных на разных уровнях, создадут эффектную многоярусную клумбу.

Кормушка для птиц. Закрепите крышку как навес от дождя. Сделайте отверстие для входа — широкое для синиц, но не для голубей. Подвесьте на ветку, насыпьте семечек. Зимой такая кормушка спасет птиц от голода, а вы будете наблюдать за ними из окна.

Садовый светильник. Просверлите в стенках кастрюли отверстия разного размера в форме звезд или абстрактного узора. Установите внутрь гирлянду на батарейках или светодиодную лампу на солнечной батарее. Вечером светильник будет отбрасывать причудливые тени на стены беседки.

Компактный мангал. Большая кастрюля из нержавейки или чугуна легко превращается в переносной мангал. Сделайте отверстия в нижней части для воздуха, установите решетку или старые прутья. Такой мини-мангал удобно брать на рыбалку или пикник — он легкий и не занимает много места.

Органайзер для инструментов. Прикрепите кастрюлю к деревянной доске саморезами через дно. Повесьте конструкцию на стену в гараже или сарае. В такой подставке всегда под рукой будут секаторы, лопатки и перчатки.

Мини-пруд на участке. Вкопайте большую эмалированную кастрюлю в землю так, чтобы края были на уровне грунта. Наполните водой, посадите ряску и кувшинки. Добавьте камни и фигурки — такой водоем не требует сложного ухода, но становится изюминкой сада.

Подставка для зонтов. Высокая кастрюля из-под спагетти, покрашенная в черный или графитовый цвет, отлично впишется в прихожую. Наполните дно песком или галькой на треть высоты для устойчивости. Зонты больше не будут валяться где попало.

Домик для полезных насекомых. Набейте кастрюлю сухими стеблями, бамбуковыми палочками и шишками. Просверлите отверстия разного диаметра. Повесьте в защищенном от дождя месте — шмели и одиночные пчелы с удовольствием поселятся в таком убежище и заодно опылят ваши растения.

Копилка для мелочи. В небольшой кастрюльке с крышкой сделайте узкую прорезь для монет. Декорируйте декупажем или покрасьте краской с эффектом металлик. Хранить можно не только деньги, но и ключи с батарейками.

Декоративный фонтан. Установите внутрь эмалированной кастрюли небольшой погружной насос (продается в садовых магазинах). Воду можно пустить по медной трубке или просто фонтанировать вверх. Добавьте камни — журчание воды создаст расслабляющую атмосферу на веранде. На зиму такой фонтан легко разобрать.

Старые кастрюли — это не хлам, а готовый набор для творчества. Выбирайте идею по душе, не бойтесь экспериментировать, и ненужная посуда обретет новую жизнь в вашем доме и саду.

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