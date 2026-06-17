Как закрасить седину, если она не закрашивается: секреты парикмахера

Седина — это не приговор и не признак увядания. Это просто волос, который потерял свой природный пигмент. Вернуть ему цвет можно и в домашних условиях, но только если действовать по чёткой схеме. Ошибка на этапе выбора красителя превращает седину в грязный жёлтый оттенок, который сложно исправить.

Важное предупреждение. Если вы никогда не красили волосы самостоятельно, лучше доверить эту задачу профессионалу. Седой волос имеет плотную структуру, и без опыта легко получить неравномерный тон или пережечь концы.

Чем седой волос отличается от обычного. Внутри него нет пигмента, поэтому краска должна не просто затонировать поверхность, а проникнуть в саму структуру. Для этого нужны перманентные красители на аммиачной основе или с моноэтаноламином. Безаммиачные краски чаще всего не справляются с плотной сединой.

Главное правило окрашивания. Вам понадобятся два оттенка: натуральная база и холодный нюанс. Натуральная база (обозначение /0, например 5/0 или 7/0) заполняет поры волоса и создаёт основу. Для стекловидной седины лучше брать красители с двумя нулями, 5/00 или 7/00: они дают более плотное покрытие.

Холодный нюанс (обозначение /1 или /12, пепельные и фиолетовые оттенки) нейтрализует желтизну и рыжину, которые почти всегда проявляются на седых волосах. Без этого компонента цвет получается тёплым и грязным.

Рецепт смеси. Смешайте одну часть натуральной базы, одну часть холодного нюанса и две части 6-процентного окислителя. Например: 20 граммов 7/0, 20 граммов 7/1, 40 граммов 6% оксида. Время выдержки — строго 50 минут. Не передерживайте, иначе цвет станет слишком тёмным, особенно на кончиках.

Почему важен именно 6% окислитель. Он обеспечивает достаточное раскрытие чешуек волоса для проникновения красителя. Можно использовать 3% или 4,5%, но тогда время выдержки придётся увеличивать, а результат становится менее предсказуемым. Если краситель кажется слабым, допустимо взять 9%, но для большинства случаев 6% — оптимальный вариант.

Что делать, если после окрашивания осталась желтизна. В следующий раз увеличьте количество холодного нюанса в смеси или добавьте микстон: это чистый пигмент для коррекции нежелательных оттенков. На одну часть красителя достаточно добавить 1-2 сантиметра микстона из тюбика.

Совет эксперта: Перед полным окрашиванием обязательно проведите тест на отдельной пряди. Особенно если седина занимает больше 50 процентов волос. Только так вы увидите реальное поведение красителя на структуре ваших волос. И не забывайте про шампуни и маски для окрашенных волос: они продлевают жизнь цвету и сохраняют блеск.

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