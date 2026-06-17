Собирала винные пробки несколько лет: за 15 минут избавилась от кротов на даче — безопасный способ
- 21:01 17 июня
- Иван Скоробогатов
Кроты способны превратить ухоженный газон в поле боя за одну ночь. Но есть способ избавиться от них без ядов и дорогих отпугивателей. Обычные винные пробки, пропитанные резким составом, работают не хуже химии.
Принцип прост: запах березового дегтя, керосина или пихтового масла невыносим для кротов. Пропитанная пробка, воткнутая в ход на глубину 10 см, держит аромат до месяца. Животные просто уходят с участка, не получая вреда.
Для участка в 6 соток понадобится около 30 пробок. Главное — использовать только натуральное дерево, без пластика. В дождливую погоду обработку повторяют чаще, так как вода вымывает запах.
Почему этот метод стоит попробовать. Он полностью безопасен для почвы, растений и домашних животных. Никакой химии, которая копится в урожае или убивает дождевых червей. Только природный репеллент, который заставляет кротов искать новый дом.
Но пробки пригодятся не только для борьбы с кротами. У них есть еще несколько полезных применений в саду.
От муравьев. Смешайте борную кислоту с медом, обмакните пробки и разложите возле муравейников. Колония исчезает за неделю. Работает без токсичных спреев.
Мульча для растений. Измельчите пробки в крошку и рассыпьте вокруг грядок. Они отлично сохраняют влагу, не дают расти сорнякам и медленно разлагаются, подкармливая почву.
Дренаж для горшков. Положите несколько пробок на дно цветочных горшков вместо керамзита. Они впитывают лишнюю влагу, и корни меньше гниют. Бесплатный и эффективный материал.
Метки для рассады. Воткните зубочистку в пробку и подпишите название растения водостойким маркером. Надпись не смывается дождем, в отличие от бумажных бирок.
Где взять столько пробок летом. Бесплатные источники есть везде.
- Рестораны и кафе. Зайдите в любое заведение с баром. Вам могут отдавать до килограмма пробок каждые две недели.
- Банкетные залы. После свадеб и корпоративов остается много пробок. Договоритесь о регулярном сборе.
- Винные магазины. После дегустаций пробки часто выбрасывают. Спросите у продавцов.
- Соседи и друзья. Те, кто пьет вино, обычно рады избавиться от залежей пробок.
На сезон достаточно 500-600 штук. Это покрывает и борьбу с кротами, и мульчирование, и дренаж.
Результаты впечатляют. За три сезона использование пробок экономит около 5000 рублей на ядах, отпугивателях и покупной мульче. Эффективность против кротов достигает 70%, а муравьи исчезают за неделю.
Лето — лучшее время, чтобы опробовать этот метод. Никакой химии, никакого вреда для сада. Только натуральные материалы и минимум затрат. Здоровый участок без кротов — это реально.
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