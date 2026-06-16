Гольдштейн поручил оснастить проекционными «зебрами» все пешеходные переходы в Коми

Фото "Про Город"

Сперва такие объекты появились в Сыктывкаре и в Ухте. В этих городах аварийность снизилась на треть и более. Об этом сообщает правительство региона.

На расширенном аппаратном совещании с участием членов кабмина и глав муниципалитетов обсуждалась подготовка школ к новому учебному году. Особое внимание уделили эффективности инновационных «зебр», смонтированных в двух городах. Как доложили руководители, количество наездов на переходах сократилось в столице региона на 30%, в Ухте — на 50%.

Всего в декабре 2025 года в этих населённых пунктах установили 501 проекционный модуль на 271 пешеходном переходе.

Руководитель субъекта РФ Ростислав Гольдштейн дал поручение председателю правительства Коми Дмитрию Братыненко. Глава региона распорядился собрать информацию о потребностях районов в подобном оборудовании. Финансирование предложено изыскать двумя путями: скорректировать бюджет и выделить средства уже в текущем году — до 1 сентября, либо, если такой возможности нет, заложить расходы на 2027–2029 годы в приоритетном порядке.

«Если такие результаты по пешеходным переходам, даю поручение продолжить эту работу не только в Сыктывкаре и Ухте, но и в других районах», — цитирует Гольдштейна пресс-служба.

Напомним, ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело о наезде самокатчика на пенсионерку в Сыктывкаре.