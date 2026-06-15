Наконец-то решил проблемы с нагаром и жиром на сковородах. Помог лайфхак "2 кусочка" из советского журнала

Фото из архива "ПроГорода"

Старая сковорода с многолетним нагаром, которую уже мысленно отправили на свалку, может получить вторую жизнь. Один бюджетный рецепт из трёх компонентов способен стереть следы десятков сожжённых ужинов и слои застарелого жира. Проверено на практике.

Речь не о дорогой химии, а о подручных средствах, которые есть у каждой хозяйки. Понадобятся два бруска хозяйственного мыла, 150 граммов кальцинированной соды и флакон силикатного канцелярского клея объёмом 200-250 миллилитров. Из инструментов — крупная тёрка, плоскогубцы или кухонные щипцы и вместительная ёмкость для кипячения.

Начинается всё с подготовки раствора. Нагрейте в широкой кастрюле или металлическом ведре около шести литров воды. Пока вода греется, натрите мыло на тёрке: стружка должна раствориться быстрее. Отправьте её в воду и мешайте до частичного растворения.

Следом за мылом добавьте кальцинированную соду и вылейте весь флакон силикатного клея. Перемешайте состав и дождитесь закипания. Уже на этом этапе начинает работать химическая реакция, которая размягчает даже самый стойкий налёт.

Когда раствор закипит, убавьте огонь до среднего и погрузите сковороду. Если посуда не влезает целиком, обрабатывайте стороны поочерёдно, выдерживая каждую в кипятке около 30 минут. Идеальный вариант — полное погружение: это ускоряет процесс и улучшает итог.

По истечении времени аккуратно извлеките сковороду щипцами. Раствор не сливайте: он пригодится для очистки решёток вытяжки или противней. Эффективность состава не снижается после одного использования.

Финальный этап — промывка. Используйте тёплую воду, губку и средство для мытья посуды. Нагар отходит слоями, обнажая чистую поверхность. То, что казалось безнадёжным, снова выглядит как новая посуда.

Экспертное предупреждение: Работайте в перчатках и при открытом окне, поскольку кальцинированная сода и кипяток требуют осторожности. Метод подходит для стали, чугуна и алюминия, но категорически не годится для тефлона и повреждённой эмали. Чугунную сковороду после очистки обязательно прокалите с маслом, иначе начнёт ржаветь. И главное: промывайте посуду от клея тщательно, иначе при первом же нагреве появится химический запах.

Ранее мы писали: