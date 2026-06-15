"Дорогой ремонт" на даче больше не в моде: почему богатые отказываются от мрамора, позолоты и "как в Европе"
- 20:07 15 июня
- Дмитрий Перцев
Ещё десять лет назад «дорогая дача» выглядела предсказуемо: глянцевые потолки, массивная мебель, декоративные арки и кухня как из ресторана. Чем больше блеска и деталей, тем солиднее считался ремонт. Сегодня всё иначе.
Владельцы современных дач массово отказываются от показной роскоши. На смену приходят спокойные, функциональные интерьеры с натуральным деревом, мягким светом и минимумом визуального шума. Но прежде чем выбирать обои или новую кухню, стоит честно оценить состояние самого дома. Иногда достаточно косметики, а иногда нужна полноценная реконструкция.
Когда можно обойтись косметическим ремонтом?
- Фундамент не трескается, крыша не течёт, стены сухие, коммуникации работают исправно.
- Достаточно обновить отделку: перекрасить стены, сменить покрытие пола, обновить мебель и избавиться от хлама.
Даже такие простые действия способны преобразить пространство без серьёзных вложений.
Когда косметика не спасёт
Тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать:
- просевший фундамент;
- трещины на стенах;
- протечки кровли;
- постоянная сырость;
- проблемы с утеплением;
- перекосы конструкций.
Специалисты советуют не откладывать ремонт в таких случаях. Маленькие дефекты со временем превращаются в дорогие проблемы.
Главная ошибка — начинать без плана
Даже на небольшой даче заранее определите, что требует немедленного решения, что можно перенести на следующий сезон, а на чём экономить нельзя. Фактические расходы почти всегда выше расчётов. Во время работ часто обнаруживаются скрытые повреждения. Разумно закладывать резерв в 10–20% бюджета.
Главный тренд дачных интерьеров 2026 года — тёплый минимализм
Глянцевые поверхности и сложные декоративные конструкции уходят в прошлое. Их место занимают:
- древесина с выраженной текстурой;
- камень и керамика;
- лён и природные ткани;
- матовые поверхности;
- мягкий тёплый свет;
- приглушённые природные оттенки.
Задача такого интерьера — создавать ощущение отдыха и спокойствия, а не демонстрировать статус.
Парадокс минимализма: чем проще выглядит интерьер, тем сложнее он сделан
Когда нет обилия декора, на первый план выходит качество каждого материала. Фактура дерева, освещение, пропорции мебели — всё становится заметно. Именно поэтому сегодня выбирают мебель из массива, натуральную отделку и продуманное освещение вместо ярких люстр.
Дача перестаёт быть складом ненужных вещей
Раньше на дачу свозили всё, что стало лишним в квартире. Сегодня её воспринимают как полноценное пространство для жизни. Владельцы делают ставку на удобство, практичные системы хранения и мебель, которой приятно пользоваться каждый день. Современная дача — это не статус, это атмосфера. Натуральные материалы, мягкий свет и ощущение простора ценятся дороже любого глянца.
Ранее мы писали:
- Вы влюбитесь с первого взгляда: увидела новую коллекцию посуды в Фикс Прайсе - показываю
- Пушистые яблочные оладьи, которые никогда не оседают — проверено годами. Бабушкин рецепт без дрожжей
- Перед мытьем пола кидаю в ведро с водой чайные пакетики - радуюсь своей хитрости: вот, как использую их
- Ковер "как новый" без химчистки – испытала 9 способов чистки, домашними и магазинными средствами
- Вторая жизнь старого пуховика: 5 практичных идей, как превратить его в полезные вещи для дома
- Почему яйца после варки нельзя класть в холодную воду – запомните раз и навсегда
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.