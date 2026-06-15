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"Дорогой ремонт" на даче больше не в моде: почему богатые отказываются от мрамора, позолоты и "как в Европе"

"Дорогой ремонт" на даче больше не в моде: почему богатые отказываются от мрамора, позолоты и "как в Европе"Фото из архива "ПроГорода"

Ещё десять лет назад «дорогая дача» выглядела предсказуемо: глянцевые потолки, массивная мебель, декоративные арки и кухня как из ресторана. Чем больше блеска и деталей, тем солиднее считался ремонт. Сегодня всё иначе.

Владельцы современных дач массово отказываются от показной роскоши. На смену приходят спокойные, функциональные интерьеры с натуральным деревом, мягким светом и минимумом визуального шума. Но прежде чем выбирать обои или новую кухню, стоит честно оценить состояние самого дома. Иногда достаточно косметики, а иногда нужна полноценная реконструкция.

Когда можно обойтись косметическим ремонтом?

  • Фундамент не трескается, крыша не течёт, стены сухие, коммуникации работают исправно.
  • Достаточно обновить отделку: перекрасить стены, сменить покрытие пола, обновить мебель и избавиться от хлама.

Даже такие простые действия способны преобразить пространство без серьёзных вложений.

Когда косметика не спасёт

Тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать:

  • просевший фундамент;
  • трещины на стенах;
  • протечки кровли;
  • постоянная сырость;
  • проблемы с утеплением;
  • перекосы конструкций.

Специалисты советуют не откладывать ремонт в таких случаях. Маленькие дефекты со временем превращаются в дорогие проблемы.

Главная ошибка — начинать без плана

Даже на небольшой даче заранее определите, что требует немедленного решения, что можно перенести на следующий сезон, а на чём экономить нельзя. Фактические расходы почти всегда выше расчётов. Во время работ часто обнаруживаются скрытые повреждения. Разумно закладывать резерв в 10–20% бюджета.

Главный тренд дачных интерьеров 2026 года — тёплый минимализм

Глянцевые поверхности и сложные декоративные конструкции уходят в прошлое. Их место занимают:

  • древесина с выраженной текстурой;
  • камень и керамика;
  • лён и природные ткани;
  • матовые поверхности;
  • мягкий тёплый свет;
  • приглушённые природные оттенки.

Задача такого интерьера — создавать ощущение отдыха и спокойствия, а не демонстрировать статус.

Парадокс минимализма: чем проще выглядит интерьер, тем сложнее он сделан

Когда нет обилия декора, на первый план выходит качество каждого материала. Фактура дерева, освещение, пропорции мебели — всё становится заметно. Именно поэтому сегодня выбирают мебель из массива, натуральную отделку и продуманное освещение вместо ярких люстр.

Дача перестаёт быть складом ненужных вещей

Раньше на дачу свозили всё, что стало лишним в квартире. Сегодня её воспринимают как полноценное пространство для жизни. Владельцы делают ставку на удобство, практичные системы хранения и мебель, которой приятно пользоваться каждый день. Современная дача — это не статус, это атмосфера. Натуральные материалы, мягкий свет и ощущение простора ценятся дороже любого глянца.

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