В "Фикс Прайс" летний завоз: вентиляторы, цветочные горшки, дачный душ, посуда, утварь — честный отзыв

В хозяйственных отделах "Фикс Прайс" продолжается обновление ассортимента. Некоторые позиции уже выложены, другие только готовятся к продаже. Разбираем самые интересные новинки, которые стоит присмотреть прямо сейчас.

Керамические горшки с эффектом раскрывающегося бутона притягивают взгляд. Форма нестандартная, слегка вытянутая, напоминающая лепестки цветка. В каждом горшке предусмотрено дренажное отверстие.

Модели достаточно тяжелые, добротные, выполнены из натуральной керамики. Палитра сдержанная: желтый, светло-зеленый (почти салатовый) и белый. Ценников на момент осмотра не обнаружено. Такие горшки особенно выигрышно смотрелись бы в ярких насыщенных оттенках, например красном, но пока выбор ограничен спокойными тонами.

Пластиковые горшки представлены в двух проверенных объемах: 4,5 и 2,7 литра. Оба варианта двухслойные, с дренажными отверстиями. Размеры выставлены рядом для наглядного сравнения — удобно оценить разницу до покупки.

Декоративные мини-композиции под названием «ЗВЕРЮШКИ» уже на полках. Это небольшие фигурки с искусственной зеленью внутри. В ассортименте собачка, собачка другой породы и овечка. Игрушки компактные, легко помещаются в ладонь. Ассортимент пока скромный, но может расширяться. Ценник имеется в наличии.

Настольные вентиляторы вернулись в продажу как раз к летнему сезону. Модели проводные, работают от кабеля, без встроенного аккумулятора. Есть возможность крепления на стену и регулировка угла наклона. Лопасти трехлопастные.

Кабель не слишком длинный, так что удлинитель может пригодиться. Цветовая гамма: белый, серо-фиолетовый и заявленный оранжевый. Последний в торговом зале найти не удалось.

Рядом выставлен аккумуляторный ручной вентилятор за 299 рублей. Модель предназначена для использования в транспорте и на улице в жаркую погоду. Особенно удобен, когда руки заняты.

Портативные душевые системы, актуальные в период отключения горячей воды, снова в продаже. Устройство работает от аккумулятора: насос опускается в емкость с теплой водой и подает ее через лейку. Подходит для дачи, поездок и отдыха на природе.

Поступила новая партия электрических мухобоек. В наличии синий, бирюзовый, серый и зеленый цвета. Можно выбрать под интерьер или настроение.

Для владельцев собак появились развивающие игрушки-головоломки. Они помогают обучать питомца и развивать навыки добывания корма. Инструкция нанесена прямо на упаковку.

Сумки-холодильники обновили ассортимент. Новые модели широкие и вытянутые, внутри фольгированный слой. Стенки не слишком плотные, поэтому длительное сохранение холода ограничено. Представлены в трех цветах.

Компактная ручная соковыжималка для цитрусовых работает без электричества. Сок сливается через носик сразу в стакан, отдельная емкость не нужна. Идеальный вариант для небольших порций свежего сока.

Среди новой посуды стоит выделить три коллекции.

Лимонная серия из Ирана включает тарелки и формы с ярким желтым рисунком.

Опаловое стекло с рифлением из Китая — практичный и стильный вариант в двух объемах.

Васильковая коллекция представлена в трех цветах, есть неглубокие тарелки.

По некоторым позициям ценники пока отсутствуют.

Для организации хранения появились наборы для сыпучих продуктов. Три емкости на подставке с прозрачными крышками. Производство Россия. Доступны в молочном и коричневом цветах.

Также представлены кухонные органайзеры разных размеров и расцветок. У части моделей есть колесики, что упрощает перемещение.

Часть товаров еще не получила ценников, а ассортимент продолжает пополняться. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить действительно полезные находки для дома.

Ранее мы писали: