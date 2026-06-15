Намазала советской мазью ствол яблони и вишни – муравьи носа не показывают: про тлю забыли

Весной вместе с садом пробуждаются муравьи. Сами по себе они не наносят прямого вреда, но активно занимаются разведением тли, которая существенно ослабляет деревья. Большинство дачников выбирает стандартные решения: ловчие пояса, клеевые ленты или химические препараты. Существует более простой способ, описанный в журнале "Приусадебное хозяйство" за 1987 год.

Метод, который редко встретишь в магазинах для садоводов

Для защиты деревьев потребуется обычная мазь Вишневского. Её состав — берёзовый дёготь и касторовое масло — создаёт плотный защитный барьер. На высоте примерно 50 сантиметров от земли на ствол по кругу наносят полосу шириной 5 сантиметров. Муравей, добравшийся до этой линии, меняет направление и уходит. Дегтярный запах заставляет насекомых покидать обработанное дерево.

Неочевидный бонус

После нанесения мази дерево начинает привлекать божьих коровок. Исчезновение муравьёв означает, что полезным жукам никто не мешает. Божьи коровки заселяются на свободные деревья и уничтожают уже присутствующую тлю. Получается двойной эффект: мазь отпугивает муравьёв, а божьи коровки съедают оставшуюся тлю за один день.

Отзывы

Жительница Кубани Елена Михайлова рассказала, что три года подряд её яблоня страдала от тли. Купленные ловчие пояса не помогали: муравьи переползали по ним свободно. Клеевые ленты тоже оказались бесполезны. После нанесения мази Вишневского муравьи исчезли через два дня. Через неделю на яблоне появились божьи коровки, и урожай в том году был чистым и сладким.

Экспертное уточнение: Мазь Вишневского действует как механический отпугиватель за счёт резкого запаха дёгтя, который муравьи воспринимают как угрозу. Полосу следует обновлять после сильных дождей, так как дождевая вода постепенно размывает состав. Метод безопасен для деревьев и не накапливается в плодах, что делает его пригодным для использования в период созревания урожая. Для лучшего эффекта рекомендуется сочетать обработку ствола с привлечением божьих коровок в сад.

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