Народная печь, которая греет зимой лучше электрической: согреет и дом, и гараж, и дачу

В эпоху "умных домов" и передовых систем отопления, традиционная буржуйка не только не теряет актуальности, но и переживает настоящий бум популярности на дачных участках. Спрос на эти простые, но надежные печи стремительно растет, и на то есть веские причины: мгновенное тепло, экономия ресурсов и, что самое важное, полная независимость от перебоев в электроснабжении.

Представьте: за окном бушует метель, электросети вышли из строя, а в вашем дачном домике царит уютное тепло, создаваемое потрескивающими в буржуйке поленьями. Электричество может подвести в самый неожиданный момент, тогда как буржуйка всегда готова согреть. Уже через 10-15 минут после розжига вы почувствуете приятное тепло, а через полчаса в доме установится комфортная температура, способная соперничать с летним днем посреди зимней стужи. Сравните это с электроконвекторами, которым требуется час или даже больше, чтобы отогреть промерзшее помещение. Разница очевидна.