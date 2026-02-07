Логотип новостного портала Прогород
Варенье, сметана, сгущенка? Стали известны самые популярные блины на Масленицу

Приближающаяся Масленица вызывает неподдельный интерес у большинства россиян, стремящихся встретить весну и насладиться любимыми угощениями. Исследование от Авито показывает, как страна готовится к празднику.

Традиции празднования и активность россиян

Около восьми из десяти россиян планируют отмечать Масленицу в этом году. Приготовление блинов остаётся ключевым занятием: 75% празднующих активно готовятся к выпечке. Прощёное воскресенье, как важный ритуал, собирается соблюсти 42% опрошенных, при этом эта традиция наиболее распространена среди людей старшего возраста (58% среди опрошенных старше 65 лет). Вместе с тем, 39% граждан находят интерес в посещении городских фестивалей, ярмарок и массовых гуляний. Эта активность характерна для людей среднего возраста (42% среди 35–44-летних). Молодая аудитория (25–34 года) предпочитает более камерные форматы: часто ходят в гости (39%) или принимают друзей у себя (26%).

Восприятие праздника

Для большинства респондентов (60%) Масленица — это, прежде всего, вкусная еда, и главное место в ней занимают блины. 42% воспринимают праздник как символическое прощание с зимой и приветствие весеннего тепла. Возможность собрать за одним столом всю семью и близких ценит 41% опрошенных. Поддержание культурных традиций и ощущение связи с историей важны для 40% россиян. Каждый пятый (19%) видит в Масленице духовный аспект, связанный с подготовкой к началу Великого поста.

Мастерство блинопечения и индивидуальные вкусы

80% россиян утверждают, что умеют печь блины. Из них 20% делают это с уверенностью и даже имеют собственный фирменный рецепт. 35% пекут блины нечасто, но считают, что их кулинарные навыки на достаточном уровне. Признаются, что первый блин часто выходит неудачным, 24% опрошенных. Эта особенность чаще встречается среди мужчин (27% против 22% женщин) и молодых людей 18–24 лет (33%). Есть и те, кто чётко определяет свою роль в праздновании — 12% респондентов предпочитают есть блины, а не их готовить. Эта категория также в большинстве представлена мужчинами (20%) и представителями поколения Z (15%).

Самая универсальная добавка к блинам — сметана (58%). С не меньшим энтузиазмом россияне употребляют блины со сгущённым молоком (49%), вареньем, джемом или повидлом (37%), творогом или творожной массой с изюмом (37%), а также с мёдом (32%). Пожилые люди (старше 65 лет) любят классический вариант — блины с маслом (40%). Респонденты из группы 45–64 лет часто выбирают блины с красной икрой (31%). Эти же возрастные категории, наряду с опрошенными 35–44 лет, предпочитают блины с красной рыбой (23–35%). Молодое поколение (18–34 года) чаще выбирает сытные начинки, такие как ветчина или колбаса (20%).

Стратегия покупок и финансовые планы

Основная часть бюджета на Масленицу уходит на покупку продуктов для выпечки: муки, молока, яиц, масла, а также ингредиентов для начинок (80%). При этом треть опрошенных (31%) планирует заказать готовые блины и угощения. Около 16% респондентов нуждаются в обновлении кухонной утвари или техники, например, в новой сковороде, блиннице или миксере. Столько же человек планируют приобрести текстиль и декор для создания праздничной атмосферы. Обращает на себя внимание, что представители поколения Z чаще других возрастных групп нацелены на масштабное празднование: они планируют приобрести развлечения и игры для компании (17%), товары для творчества, включая наборы для изготовления чучела Масленицы (16%), а также одежду и аксессуары в народном стиле (12%).

Средний ожидаемый расход на празднование Масленицы составляет около 2500 рублей. 28% стремятся уложиться в 1000 рублей, ограничиваясь покупкой базовых продуктов. 39% готовы потратить от 1000 до 3000 рублей. 19% планируют бюджет в пределах 3000–5000 рублей. Бюджет свыше 5000 рублей закладывают 10% респондентов, среди которых преобладает молодёжь, нацеленная на эффектное празднование (17%).

Экспертное уточнение: Для достижения идеальной консистенции блинов, муку рекомендуется просеивать дважды. Это обогатит тесто кислородом, сделав блины более воздушными и мягкими. Также важно контролировать температуру сковороды: слишком горячая приведет к быстрому подгоранию, а недостаточно разогретая — к прилипанию и бледности блинов.

