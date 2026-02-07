Логотип новостного портала Прогород
В феврале герани – обязательно: 5 мл в воду – и бутоны лезут как угорелые, мощное цветение 10 из 10

В феврале герани – обязательно: 5 мл в воду – и бутоны лезут как угорелые, мощное цветение 10 из 10

Чтобы герань пышно и долго цвела весной, начните действовать уже в феврале. Соблюдение этих шагов обеспечит появление множества бутонов, которых хватит, например, на 30 пышных букетов.

Пересадка герани: ключ к весеннему цветению

Эксперты советуют пересаживать герань в феврале, выбирая более просторный горшок. Если отсрочить это до апреля, то цветение, вероятнее всего, начнется только в сентябре.

Практический совет: если растение сейчас растёт в трёхлитровом горшке, пересадите его в пятилитровый. Подготовьте субстрат, смешав раскисленный верховой торф, биогумус, перлит, цеолит и диатомит. Для питания добавьте удобрение с формулой 10-26-26 или диаммофоску. Дозировка — 2 грамма на 1 литр почвы.

Восстановительная подкормка после пересадки

Через день после пересадки обеспечьте герани дополнительное питание для адаптации и снятия стресса. Приготовьте раствор:

  • Фитоспорин: 5 мл (или 1 г).
  • Янтарная кислота: 0,5 таблетки (или 0,2 г).
  • Биогумус: 5 мл.
  • Чистая вода: 1 л.

Смешайте компоненты и аккуратно полейте герань под корень. Применяйте этот состав раз в неделю. Достаточно провести два таких полива. Этот комплекс поможет растению быстрее восстановиться и предотвратит развитие корневых гнилей.

Питание для пышной листвы

Следующий этап — стимуляция роста зелёной массы, чтобы герань сформировала красивый, раскидистый куст. Для приготовления укрепляющей подкормки возьмите:

  • Гумат калия: 2 мл.
  • Удобрение с формулой 18-18-18: 2 г.
  • Чистая вода: 1 л.

Тщательно размешайте и полейте под корень. Вносите раствор раз в 14 дней, курс — 4-5 применений. Чередуйте эту подкормку с раствором кальциевой селитры (2 г на 1 л воды). Это стимулирует активное ветвление растения.

Стимуляция цветения

Когда герань нарастит пышную зелёную массу, можно переходить к стимуляции цветения. Смешайте:

  • Монокалий фосфат: 2 г.
  • Янтарная кислота: 0,5 таблетки.
  • Чистая вода: 1 л.

Поливайте герань этим составом раз в 10 дней. Продолжайте до появления первых бутонов.

Экспертное уточнение: При пересадке убедитесь, что новый горшок имеет дренажные отверстия. Это критически важно для предотвращения застоя воды и обеспечения здоровья корневой системы, основного залога обильного цветения.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

