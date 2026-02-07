В феврале герани – обязательно: 5 мл в воду – и бутоны лезут как угорелые, мощное цветение 10 из 10
Чтобы герань пышно и долго цвела весной, начните действовать уже в феврале. Соблюдение этих шагов обеспечит появление множества бутонов, которых хватит, например, на 30 пышных букетов.
Пересадка герани: ключ к весеннему цветению
Эксперты советуют пересаживать герань в феврале, выбирая более просторный горшок. Если отсрочить это до апреля, то цветение, вероятнее всего, начнется только в сентябре.
Практический совет: если растение сейчас растёт в трёхлитровом горшке, пересадите его в пятилитровый. Подготовьте субстрат, смешав раскисленный верховой торф, биогумус, перлит, цеолит и диатомит. Для питания добавьте удобрение с формулой 10-26-26 или диаммофоску. Дозировка — 2 грамма на 1 литр почвы.
Восстановительная подкормка после пересадки
Через день после пересадки обеспечьте герани дополнительное питание для адаптации и снятия стресса. Приготовьте раствор:
- Фитоспорин: 5 мл (или 1 г).
- Янтарная кислота: 0,5 таблетки (или 0,2 г).
- Биогумус: 5 мл.
- Чистая вода: 1 л.
Смешайте компоненты и аккуратно полейте герань под корень. Применяйте этот состав раз в неделю. Достаточно провести два таких полива. Этот комплекс поможет растению быстрее восстановиться и предотвратит развитие корневых гнилей.
Питание для пышной листвы
Следующий этап — стимуляция роста зелёной массы, чтобы герань сформировала красивый, раскидистый куст. Для приготовления укрепляющей подкормки возьмите:
- Гумат калия: 2 мл.
- Удобрение с формулой 18-18-18: 2 г.
- Чистая вода: 1 л.
Тщательно размешайте и полейте под корень. Вносите раствор раз в 14 дней, курс — 4-5 применений. Чередуйте эту подкормку с раствором кальциевой селитры (2 г на 1 л воды). Это стимулирует активное ветвление растения.
Стимуляция цветения
Когда герань нарастит пышную зелёную массу, можно переходить к стимуляции цветения. Смешайте:
- Монокалий фосфат: 2 г.
- Янтарная кислота: 0,5 таблетки.
- Чистая вода: 1 л.
Поливайте герань этим составом раз в 10 дней. Продолжайте до появления первых бутонов.
Экспертное уточнение: При пересадке убедитесь, что новый горшок имеет дренажные отверстия. Это критически важно для предотвращения застоя воды и обеспечения здоровья корневой системы, основного залога обильного цветения.
