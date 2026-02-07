Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Лавровый лист всегда держу в кошельке — и всем советую: вот как это действует — странно, но факт

Лавровый лист всегда держу в кошельке — и всем советую: вот как это действует — странно, но фактФото из архива "Про Города"

Лавровый лист широко известен своими кулинарными достоинствами, его аромат обогащает многие блюда. Однако его потенциал выходит далеко за рамки гастрономии.

Исторически лавровый лист ассоциировался с множеством народных поверий. В древности он служил своеобразным амулетом. Блогер, ведущий рубрику «Вкусная жизнь», делится информацией о неочевидных применениях этого растения.

Есть поверье, что лавр способен привлекать финансовое благополучие и удачу. На протяжении веков его использовали в различных ритуалах и обрядах, направленных на привлечение позитивной энергии. Более того, считалось, что ношение лаврового листа при себе — надёжная защита от негативного влияния, такого как сглаз, порча или даже удар молнии.

Современные приметы также поддерживают идею связи лаврового листа с финансами. Согласно распространённому поверью, регулярное присутствие лаврового листа в бумажнике способствует не только защите владельца, но и приумножению его капитала.

По мнению сторонников этой приметы, если поместить лавровый лист во внутренний карман кошелька, это создаст своего рода благоприятную ауру для денежных средств. Многие люди, склонные к суевериям, следуют этому совету и всегда носят лавровый лист с собой.

Экспертное уточнение: Важно понимать, что эффект от ношения лаврового листа в кошельке относится к области народных поверий и психологического настроя. Хотя вера в привлечение удачи и богатства может мотивировать человека к более внимательному отношению к своим финансам и более предприимчивому поведению, прямого влияния на финансовое положение такие действия не оказывают.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+