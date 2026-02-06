Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Беру фонарик и отправляюсь в магазин: с его помощью нахожу настоящее сливочное масло

Беру фонарик и отправляюсь в магазин: с его помощью нахожу настоящее сливочное маслоФото из архива "ПроГорода"

Выбирая сливочное масло, легко запутаться в обещаниях натуральности. Как отличить настоящее масло от подделки? Вооружитесь УФ-фонариком и станьте детективом в молочном отделе.

Секрет свечения: научная подоплека

В основе – флуоресценция. Определенные вещества под ультрафиолетом излучают видимый свет.

"Растительные масла, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, содержат молекулы с "двойными связями", – объясняет кандидат химических наук Анна Волкова. – Эти связи поглощают ультрафиолет и переизлучают его в виде голубоватого свечения. Молочный жир таких свойств не имеет."

Если, осветив масло УФ-фонариком, вы увидите яркое голубоватое свечение, продукт скорее всего содержит растительные жиры.

Проверка на местности: эксперимент в Москве

Мы протестировали 15 образцов масла разных марок УФ-фонариком (385 нм).

  • 7 образцов остались матовыми, что говорит о натуральности.
  • 5 образцов излучали слабый, неравномерный свет, указывая на добавки.
  • 3 образца показали интенсивное голубое свечение, сигнализируя о фальсификации.

"Я начала использовать этот метод после того, как купила масло с химическим запахом, – делится Марина Семенова. – Теперь я всегда перестраховываюсь."

Игра не по правилам: что грозит производителям подделок

Фальсификация – нарушение закона. Юридическим лицам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

"Если УФ-тест показал положительный результат, обратитесь в Роспотребнадзор, – говорит юрист Дмитрий Ковалев. – Потребитель имеет право запросить декларацию соответствия."

УФ-детектор: не только для масла

УФ-фонарик поможет оценить качество:

  • Сметаны: натуральная сметана под УФ-лучами выглядит ровной и матовой.
  • Творога и сырков: свечение свидетельствует о растительных жирах.
  • Плавленых сыров: УФ-свет выявит нежелательные добавки.

От бабушкиного метода к научной точности

Ранее качество масла проверяли, растапливая его на сковороде. Производители обходят простые тесты.

"Производители становятся изобретательными, – комментирует эксперт молочного рынка Сергей Петров. – Но флуоресценцию имитировать невозможно. УФ-проверка – надежный и эффективный способ."

Памятка для покупателя: как проводить УФ-тест

  • Выбирайте фонарик с длиной волны 365-395 нм.
  • Проводите проверку в затемненном месте.
  • Оценивайте интенсивность и равномерность свечения.
  • Сверяйтесь с составом на упаковке.

"Небольшое свечение может быть у натурального продукта, – добавляет технолог Ольга Сидорова. – Но яркая флуоресценция – признак фальсификации."

Рынок подделок: печальная статистика

В 2024 году около 12% молочной продукции – фальсификат. Чаще всего подделывают масло и сыры.

В магазинах, где покупатели используют УФ-фонарики, поставщики лучше следят за качеством продукции.

Научный подход позволяет вернуть контроль над своим выбором. Ультрафиолетовый фонарик превращает покупку масла в осознанное решение.

Экспертное уточнение: УФ-тест – это полезный инструмент для предварительной оценки качества сливочного масла, но он не является абсолютным критерием. Наличие небольшого свечения не всегда означает фальсификацию, а его отсутствие не гарантирует 100% натуральность. Для более точной проверки рекомендуется проводить лабораторные исследования, определяющие жирнокислотный состав продукта. Также важно обращать внимание на маркировку, срок годности и репутацию производителя.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+