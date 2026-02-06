Беру фонарик и отправляюсь в магазин: с его помощью нахожу настоящее сливочное масло

Выбирая сливочное масло, легко запутаться в обещаниях натуральности. Как отличить настоящее масло от подделки? Вооружитесь УФ-фонариком и станьте детективом в молочном отделе.

В основе – флуоресценция. Определенные вещества под ультрафиолетом излучают видимый свет.

"Растительные масла, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, содержат молекулы с "двойными связями", – объясняет кандидат химических наук Анна Волкова. – Эти связи поглощают ультрафиолет и переизлучают его в виде голубоватого свечения. Молочный жир таких свойств не имеет."

Если, осветив масло УФ-фонариком, вы увидите яркое голубоватое свечение, продукт скорее всего содержит растительные жиры.

Проверка на местности: эксперимент в Москве

Мы протестировали 15 образцов масла разных марок УФ-фонариком (385 нм).

7 образцов остались матовыми, что говорит о натуральности.

5 образцов излучали слабый, неравномерный свет, указывая на добавки.

3 образца показали интенсивное голубое свечение, сигнализируя о фальсификации.

"Я начала использовать этот метод после того, как купила масло с химическим запахом, – делится Марина Семенова. – Теперь я всегда перестраховываюсь."

Игра не по правилам: что грозит производителям подделок

Фальсификация – нарушение закона. Юридическим лицам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

"Если УФ-тест показал положительный результат, обратитесь в Роспотребнадзор, – говорит юрист Дмитрий Ковалев. – Потребитель имеет право запросить декларацию соответствия."

УФ-детектор: не только для масла

УФ-фонарик поможет оценить качество:

Сметаны: натуральная сметана под УФ-лучами выглядит ровной и матовой.

Творога и сырков: свечение свидетельствует о растительных жирах.

Плавленых сыров: УФ-свет выявит нежелательные добавки.

От бабушкиного метода к научной точности

Ранее качество масла проверяли, растапливая его на сковороде. Производители обходят простые тесты.

"Производители становятся изобретательными, – комментирует эксперт молочного рынка Сергей Петров. – Но флуоресценцию имитировать невозможно. УФ-проверка – надежный и эффективный способ."

Памятка для покупателя: как проводить УФ-тест

Выбирайте фонарик с длиной волны 365-395 нм.

Проводите проверку в затемненном месте.

Оценивайте интенсивность и равномерность свечения.

Сверяйтесь с составом на упаковке.

"Небольшое свечение может быть у натурального продукта, – добавляет технолог Ольга Сидорова. – Но яркая флуоресценция – признак фальсификации."

Рынок подделок: печальная статистика

В 2024 году около 12% молочной продукции – фальсификат. Чаще всего подделывают масло и сыры.

В магазинах, где покупатели используют УФ-фонарики, поставщики лучше следят за качеством продукции.

Научный подход позволяет вернуть контроль над своим выбором. Ультрафиолетовый фонарик превращает покупку масла в осознанное решение.

Экспертное уточнение: УФ-тест – это полезный инструмент для предварительной оценки качества сливочного масла, но он не является абсолютным критерием. Наличие небольшого свечения не всегда означает фальсификацию, а его отсутствие не гарантирует 100% натуральность. Для более точной проверки рекомендуется проводить лабораторные исследования, определяющие жирнокислотный состав продукта. Также важно обращать внимание на маркировку, срок годности и репутацию производителя.

