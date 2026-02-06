Звездный прогноз от Тамары Глобы: три знака зодиака окажутся по уши в золоте к середине 2026 года

Скриншот из видео

Зима 2026 года может стать временем финансовых успехов для ряда знаков зодиака. Тамара Глоба считает, что планетарные конфигурации этого периода благоприятствуют тем, кто готов к решительным действиям. Удача коснется тех, кто умеет распределять усилия и не боится ответственности. Тельцы могут оказаться в центре благоприятных событий благодаря своему многолетнему трудолюбию. Зимние месяцы способны принести результаты от инвестиций, сделанных ранее. В начале января стоит обратить внимание на предложения, связанные с недвижимостью или крупными коммерческими сделками.

Для Львов наступает время роста социального статуса, что отразится на их благосостоянии. Признание заслуг руководством или успех бизнеса позволят расширить горизонты финансового планирования. Важно проявлять лидерские качества и не оставаться в тени при принятии решений.