"Была приятно удивлена": 10 лучших свежих находок для дома из Fix Price, которые точно порадуют - советую взять и вам

Слухи не врали: в "Фикс Прайсе" – настоящий бум! Полки ломятся от новинок, а покупатели штурмуют прилавки в поисках сокровищ. Неудивительно, ведь говорят, что сейчас там самый выгодный завоз за последние месяцы. Что же интересного удалось найти? Сейчас расскажу о самых любопытных находках, которые точно заслуживают внимания.

Среди бесчисленных товаров взгляд выхватывает керамические вазы "Чуньдзи". Насыщенный алый цвет, словно отблеск заката, и утончённые азиатские мотивы – настоящая находка за 299 рублей. Идеальны для сухоцветов или веточек вербы, особенно если вы хотите добавить немного тепла и уюта в интерьер. Говорят, что достаточно поставить такую вазу на полку, и комната преображается моментально. В пару к ней советуют прихватить декоративную тарелку из той же коллекции за 229 рублей – можно повесить на стену, а можно использовать как подставку для утренней чашки кофе.

Маленькая вазочка в форме сердца сражает наповал своей милотой (всего 174 рубля). Может, её и покупают ко Дню святого Валентина, но она может стать универсальным способом украсить стол к завтраку, если поставить в неё один яркий тюльпан или нежную розу.

А для хранения украшений рекомендуют обратить внимание на стеклянную шкатулку "Бархат" за 229 рублей. Выглядит как миниатюрная красная подарочная коробка с атласной лентой. Теперь серьги, которые часто запутываются, будут лежать на своих местах. Кстати, вещь подойдёт и для хранения пуговиц, бисера и других мелочей.

Кухонные находки: когда удобно – это красиво

Мимо посуды в "Фикс Прайсе" пройти нереально. В этот раз советуют присмотреться к большой керамической кружке объёмом 480 мл за 229 рублей. Форма ручки очень удобная, идеально ложится в руку. Говорят, идеальна для утреннего кофе с молоком: достаточно большая порция, и напиток долго остается горячим.

Ещё одна удача – набор из трёх салатников на общей подставке за 349 рублей. Объём небольшой, всего 260 мл, но они окажутся незаменимыми. Теперь в них можно подавать не только салаты, но и орешки, дольки лимона и соусы. А подставка не даёт им скользить по столу и создаёт ощущение порядка.

И конечно же, стоит взять банку для сыпучих продуктов. Стеклянная банка с силиконовым уплотнителем (1,25 л) за 229 рублей идеально подойдёт для печенья и грецких орехов. Крышка закрывается герметично, продукты не заветриваются, а через прозрачное стекло видно, когда нужно пополнить запасы.

Полезные гаджеты и приятные мелочи

Среди неожиданных находок – гибкая камера для смартфона за 349 рублей. Подключается к Android-устройствам и выдаёт чёткую картинку. Говорят, это отличное решение, если нужно заглянуть под диван в поисках потерявшейся вещи или проверить состояние труб.

Для родителей рекомендуют набор бомбочек для ванны с сюрпризом (4 штуки за 270 рублей). Они нежно окрашивают воду, а после растворения ребёнка ждёт маленький сюрприз в виде игрушки. Превратите купание в увлекательное приключение!

А напоследок – компактная электрическая кастрюля на 1,3 литра за 399 рублей. Мощность небольшая (всего 600 Вт), но для дачи, офиса или студенческого общежития это просто находка. В ней можно быстро сварить пельмени или подогреть суп.

