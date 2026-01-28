«Рыбка унывака. Подводное приключение»: всероссийская премьера анимационного фильма для всей семьи
- 16:16 28 января
- AnnaAnna
1 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» приглашает на всероссийскую премьеру анимационного приключения для всей семьи «Рыбка унывака. Подводное приключение» 6+. Это проект, основанный на мировом бестселлере Деборы Дисен «Рыбка-унывака». Книга вошла в список бестселлеров Нью-Йорк Таймс, была книгой №1 на Амазон, а также вошла в ТОП-10 лучших детских книг по версии журнала Тайм. Всего в мире продано более 10 миллионов проданных книг, в том числе издания на русском языке.
Режиссером «Рыбки-унываки» стал Рикард Куссо, который работал над проектами «Звериные бои» 12+, «Дерево желаний» 12+, «Ленивая семейка» 12+, «Пушистые спасатели» 12+, «Страшилка и тайна города света» 12+ и многими другими.
Голос Рыбке Унываке подарил артист – Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы» 18+, «Артист с большой дороги» 18+, «На деревню дедушке» 18+ и др.).
Реклама АО «СИНЕМА ПАРК»
ИНН: 7705353706 ОГРН 1027739050646, Москва, Кутузовский проспект, 21, помещение 1/1. 2VfnxwSk8tq