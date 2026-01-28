Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

«Рыбка унывака. Подводное приключение»: всероссийская премьера анимационного фильма для всей семьи

«Рыбка унывака. Подводное приключение»: всероссийская премьера анимационного фильма для всей семьиФото предоставлено рекламодателем

1 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» приглашает на всероссийскую премьеру анимационного приключения для всей семьи «Рыбка унывака. Подводное приключение» 6+. Это проект, основанный на мировом бестселлере Деборы Дисен «Рыбка-унывака». Книга вошла в список бестселлеров Нью-Йорк Таймс, была книгой №1 на Амазон, а также вошла в ТОП-10 лучших детских книг по версии журнала Тайм. Всего в мире продано более 10 миллионов проданных книг, в том числе издания на русском языке.

Режиссером «Рыбки-унываки» стал Рикард Куссо, который работал над проектами «Звериные бои» 12+, «Дерево желаний» 12+, «Ленивая семейка» 12+, «Пушистые спасатели» 12+, «Страшилка и тайна города света» 12+ и многими другими.

Голос Рыбке Унываке подарил артист – Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы» 18+, «Артист с большой дороги» 18+, «На деревню дедушке» 18+ и др.).

Реклама АО «СИНЕМА ПАРК» 
ИНН: 7705353706 ОГРН 1027739050646, Москва, Кутузовский проспект, 21, помещение 1/1. 2VfnxwSk8tq

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+