«Рыбка унывака. Подводное приключение»: всероссийская премьера анимационного фильма для всей семьи

1 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» приглашает на всероссийскую премьеру анимационного приключения для всей семьи «Рыбка унывака. Подводное приключение» 6+. Это проект, основанный на мировом бестселлере Деборы Дисен «Рыбка-унывака». Книга вошла в список бестселлеров Нью-Йорк Таймс, была книгой №1 на Амазон, а также вошла в ТОП-10 лучших детских книг по версии журнала Тайм. Всего в мире продано более 10 миллионов проданных книг, в том числе издания на русском языке.

Режиссером «Рыбки-унываки» стал Рикард Куссо, который работал над проектами «Звериные бои» 12+, «Дерево желаний» 12+, «Ленивая семейка» 12+, «Пушистые спасатели» 12+, «Страшилка и тайна города света» 12+ и многими другими.