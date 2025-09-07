Всего 1 кабачок и немного молока. Лучшие блины, которые вы когда-либо пробовали: готовятся мгновенно
- 00:20 8 сентября
- Служба новостей
Кабачковые блины – это нежное и аппетитное блюдо, в котором сочетаются кабачки, яйца, мука и молоко. Обжаренные до золотистой корочки, они становятся мягкими и сочными, а благодаря сладковатому вкусу кабачков радуют своим ароматом.
История блюда
Кабачковые блины имеют свои корни в домашней кухне и обычно ассоциируются с летним сезонным меню. Они можно считать аналогом овощных оладий, которые готовят в различных странах из разных овощей. В России и странах Восточной Европы популярность этих блинов возросла в конце XX века, когда кабачок стал распространённым овощем в дачных хозяйствах. Простота приготовления и доступность ингредиентов помогли кабачковым блинам занять достойное место на столах в летний и осенний период.
Эти блины прекрасно подаются как горячими, так и холодными. Их можно наслаждаться с сметаной или чесночным соусом, что делает блюдо еще более аппетитным.
Ингредиенты:
- Кабачок – 350 г
- Молоко – 350 мл
- Мука – 180 г
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 1 ч. ложка
- Соль – ½ ч. ложки
- Сода – ½ ч. ложки
Приготовление кабачковых блинов:
-
Подготовка кабачков: Нарежьте кабачок мелкими кубиками, добавьте к нему яйца, соль и сахар. С помощью погружного блендера превратите смесь в однородное пюре.
Создание теста: В подготовленную кабачковую массу влейте молоко, добавьте муку и соду. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста.
Обжарка: Разогрейте сковороду и смажьте её капелькой растительного масла. Обжаривайте блины с обеих сторон до образования золотистой корочки.
Простота и скорость приготовления делают эти кабачковые блины настоящей находкой. Всего лишь один кабачок и немного молока – и у вас получится отличное блюдо, которое станет любимым у всей семьи!
