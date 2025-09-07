Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Всего 1 кабачок и немного молока. Лучшие блины, которые вы когда-либо пробовали: готовятся мгновенно

Всего 1 кабачок и немного молока. Лучшие блины, которые вы когда-либо пробовали: готовятся мгновенноСоздано в Шедевруме

Кабачковые блины – это нежное и аппетитное блюдо, в котором сочетаются кабачки, яйца, мука и молоко. Обжаренные до золотистой корочки, они становятся мягкими и сочными, а благодаря сладковатому вкусу кабачков радуют своим ароматом.

История блюда
Кабачковые блины имеют свои корни в домашней кухне и обычно ассоциируются с летним сезонным меню. Они можно считать аналогом овощных оладий, которые готовят в различных странах из разных овощей. В России и странах Восточной Европы популярность этих блинов возросла в конце XX века, когда кабачок стал распространённым овощем в дачных хозяйствах. Простота приготовления и доступность ингредиентов помогли кабачковым блинам занять достойное место на столах в летний и осенний период.

Эти блины прекрасно подаются как горячими, так и холодными. Их можно наслаждаться с сметаной или чесночным соусом, что делает блюдо еще более аппетитным.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 350 г
  • Молоко – 350 мл
  • Мука – 180 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 1 ч. ложка
  • Соль – ½ ч. ложки
  • Сода – ½ ч. ложки

Приготовление кабачковых блинов:

  1. Подготовка кабачков: Нарежьте кабачок мелкими кубиками, добавьте к нему яйца, соль и сахар. С помощью погружного блендера превратите смесь в однородное пюре.

  • Создание теста: В подготовленную кабачковую массу влейте молоко, добавьте муку и соду. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста.

  • Обжарка: Разогрейте сковороду и смажьте её капелькой растительного масла. Обжаривайте блины с обеих сторон до образования золотистой корочки.

    • Простота и скорость приготовления делают эти кабачковые блины настоящей находкой. Всего лишь один кабачок и немного молока – и у вас получится отличное блюдо, которое станет любимым у всей семьи!

    Читайте также:

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости