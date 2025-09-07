Три ложки на грядку— перегниют даже ветки и кости: быстрый компост без всяких хлопот — земля будет как пуховая перина

Традиционно компост готовят в специальных ямах или ящиках, что способствует лучшему разложению органики. Процесс созревания компоста обычно занимает от двух до трех лет. Однако агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии поделилась секретом, который позволяет значительно ускорить этот процесс, доводя время созревания компоста до всего одного года. При этом даже такие сложные компоненты, как ветки и кости, превращаются в полезное удобрение.

Компост – одно из самых востребованных органических удобрений, представляющее собой переваренные растительные остатки, обогащенные микроорганизмами и минералами. Это идеальный способ улучшить качество почвы и поддержать здоровье растений.

Вот как это сделать: чтобы ускорить процесс компостирования, вам потребуется специальная смесь из двух простых ингредиентов – крахмала и мочевины. Эти два компонента необходимо смешать в равных пропорциях (1:1) и использовать получившийся порошок для обработки компоста.

Раз в две недели посыпайте компост полученной смесью в количестве трёх столовых ложек. После этого пролейте компост водой для лучшего взаимодействия компонентов.

Что же делают эти ингредиенты? Мочевина помогает создать оптимальную температуру для компостирования и избавляет компост от болезнетворных микроорганизмов. Крахмал, будучи полисахаридом, отлично усваивается как почвой, так и растениями. В комбинации эти две составляющие значительно ускоряют процесс разложения и превращают остатки в качественное удобрение.

Используя этот простой прием, вы сможете получить готовый компост всего за год, что существенно сократит время ожидания и поможет обеспечить ваши растения всеми необходимыми питательными веществами.

Источник: На даче у деда Егора

