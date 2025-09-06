Так свежую морковь мало кто готовит, а это очень вкусно и просто в приготовлении - сразу 5 вариантов
- 15:17 6 сентября
- Служба новостей
Обычная морковь может стать основой для невероятно вкусных и оригинальных салатов и закусок! Сегодня я поделюсь с вами 5 рецептами, которые легко приготовить из доступных продуктов. Все блюда получаются сочными, ароматными и очень аппетитными. Такая морковь отлично дополнит ваш повседневный стол или праздничное меню.
1. Салат из свежей моркови и маринованных огурцов: хрустящая пикантность
Ингредиенты:
- Морковь (1 большая)
- Маринованные огурцы (3 шт.)
- Репчатый лук (1/2 шт.)
Заправка:
- Чеснок (2 зубчика)
- Молотый перец (1/3 ч. л.)
- Молотый кориандр (1/3 ч. л.)
- Острая горчица (1/2 ч. л.)
- Мед (1/2 ч. л.) или сахар (1/2 ч.л.)
- Сок лимона (1 ст. л.)
- Растительное масло (2 ст. л.)
- Кунжут (по желанию)
Приготовление:
- Морковь натереть на терке для корейской моркови тонкой соломкой, посолить и слегка помять руками.
- Маринованные огурцы нарезать соломкой и добавить к моркови.
- Репчатый лук нарезать тонкими полукольцами и добавить в салат.
- Для заправки смешать измельченный чеснок, молотый перец, кориандр, горчицу, мед (или сахар), лимонный сок и растительное масло.
- Заправить салат и хорошо перемешать.
- Поставить в холодильник на 20-30 минут для настаивания (по желанию).
- Посыпать кунжутом перед подачей.
Этот салат – настоящее открытие! Хрустящая морковь, соленые огурчики, пикантная заправка создают неповторимый вкус и аромат. Отлично подходит как дополнение к мясным и рыбным блюдам.
2. Острая закуска из свежей моркови (не по-корейски): пикантный хруст
Ингредиенты:
- Морковь (500 г, натертая соломкой)
- Вода (1 л)
- Соль (2 ч. л.)
- Соевый соус (2 ст. л.)
- Уксус 9% (1 ст. л.)
- Острая паприка (1 ч. л.)
- Острая смесь перцев (1 ч. л.)
- Чеснок (4 зубчика)
- Растительное масло (5 ст. л.)
- Лук (300 г)
Приготовление:
- Морковь натереть на мелкой терке длинной соломкой.
- В воде растворить соль и залить морковь. Оставить на 30-40 минут при комнатной температуре.
- Морковь хорошо отжать и вернуть в миску.
- Добавить соевый соус, уксус, паприку, смесь перцев и измельченный чеснок.
- Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Горячий лук вместе с маслом добавить к моркови.
- Тщательно перемешать и поставить в холодильник на 3 часа (лучше на ночь).
Эта острая закуска идеально подойдет к первым и вторым блюдам. Она острая, сочная, хрустящая и невероятно ароматная. Просто незаменима в холодное время года!
3. Сочный салат из свежей моркови с быстрой заправкой: просто и вкусно
Ингредиенты:
- Морковь (400 г, натертая соломкой)
Заправка:
- Сахар (1 ч. л.)
- Чеснок (3 зубчика)
- Острая горчица (1 ч. л.)
- Растительное масло (4 ст. л)
- Уксус 6% (1 ст. л., гранатовый уксус)
- Сушеные травы (½ ч. л. орегано и ½ ч. л. базилика)
Приготовление:
- Морковь натереть на терке для корейской моркови, посолить и перемешать (не мять).
- Смешать в миске сахар, измельченный чеснок, горчицу, растительное масло, уксус и сушеные травы.
- Заправить морковь и перемешать.
- Поставить в холодильник на 2 часа.
Этот салат – отличная основа для различных кулинарных экспериментов. Его можно использовать как самостоятельное блюдо или добавлять в другие салаты вместо моркови по-корейски. Получается остренько, хрустяще и очень ароматно!
4. Морковный салат с горчичной заправкой: экспресс-вариант
Ингредиенты:
- Морковь (400 г, натертая на мелкой терке)
Заправка:
- Острая горчица (1 ч. л.)
- Чеснок (1 большой зубчик)
- Соль (1 щепотка)
- Лимонный сок (1 ст. л.)
- Растительное масло (2 ст. л., подсолнечное рафинированное)
- Молотый перец (по вкусу)
Приготовление:
- Морковь натереть на мелкой терке.
- Соединить в миске горчицу, измельченный чеснок, соль, лимонный сок, растительное масло и молотый перец.
- Заправить морковь и перемешать.
- Поставить в холодильник на 1 час (по желанию).
Этот салат – просто находка для тех, кто ценит свое время! Он очень сочный, с легкой остротой и приятным горчичным ароматом. Идеально подходит к овощным, мясным и рыбным блюдам.
5. Маринованная морковь: быстро и вкусно
Ингредиенты:
- Морковь (500 г, натертая соломкой)
- Чеснок (3 зубчика)
Маринад:
- Сахар (1 ст. л. без горки)
- Соль (1/2 ст. л.)
- Молотый перец (по вкусу)
- Растительное масло (1,5 ст. л., подсолнечное рафинированное)
- Уксус 9% (1,5 ст. л.)
- Кипяток (250 мл)
Приготовление:
- Морковь натереть на терке для корейской моркови и немного помять руками.
- Добавить измельченный чеснок и перемешать.
- Для маринада смешать сахар, соль, перец, растительное масло и уксус.
- Влить кипяток и перемешать до растворения соли и сахара.
- Залить морковь маринадом и перемешать.
- Накрыть тарелкой, поставить небольшой груз и отправить в холодильник на 5-6 часов.
Эта маринованная морковь – отличная альтернатива покупным аналогам. Она в меру острая, хрустящая, ароматная и очень вкусная! Такой маринад можно использовать и для других овощей, например, для капусты.
Вдохновляйтесь этими рецептами и создавайте свои собственные шедевры из свежей моркови! Приятного аппетита!
Источник: Совет да Еда
