Так свежую морковь мало кто готовит, а это очень вкусно и просто в приготовлении - сразу 5 вариантов

Обычная морковь может стать основой для невероятно вкусных и оригинальных салатов и закусок! Сегодня я поделюсь с вами 5 рецептами, которые легко приготовить из доступных продуктов. Все блюда получаются сочными, ароматными и очень аппетитными. Такая морковь отлично дополнит ваш повседневный стол или праздничное меню.

Чеснок (2 зубчика)

Молотый перец (1/3 ч. л.)

Молотый кориандр (1/3 ч. л.)

Острая горчица (1/2 ч. л.)

Мед (1/2 ч. л.) или сахар (1/2 ч.л.)

Сок лимона (1 ст. л.)

Растительное масло (2 ст. л.)

Кунжут (по желанию)

Приготовление:

Морковь натереть на терке для корейской моркови тонкой соломкой, посолить и слегка помять руками. Маринованные огурцы нарезать соломкой и добавить к моркови. Репчатый лук нарезать тонкими полукольцами и добавить в салат. Для заправки смешать измельченный чеснок, молотый перец, кориандр, горчицу, мед (или сахар), лимонный сок и растительное масло. Заправить салат и хорошо перемешать. Поставить в холодильник на 20-30 минут для настаивания (по желанию). Посыпать кунжутом перед подачей.

Этот салат – настоящее открытие! Хрустящая морковь, соленые огурчики, пикантная заправка создают неповторимый вкус и аромат. Отлично подходит как дополнение к мясным и рыбным блюдам.

2. Острая закуска из свежей моркови (не по-корейски): пикантный хруст

Ингредиенты:

Морковь (500 г, натертая соломкой)

Вода (1 л)

Соль (2 ч. л.)

Соевый соус (2 ст. л.)

Уксус 9% (1 ст. л.)

Острая паприка (1 ч. л.)

Острая смесь перцев (1 ч. л.)

Чеснок (4 зубчика)

Растительное масло (5 ст. л.)

Лук (300 г)

Приготовление:

Морковь натереть на мелкой терке длинной соломкой. В воде растворить соль и залить морковь. Оставить на 30-40 минут при комнатной температуре. Морковь хорошо отжать и вернуть в миску. Добавить соевый соус, уксус, паприку, смесь перцев и измельченный чеснок. Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Горячий лук вместе с маслом добавить к моркови. Тщательно перемешать и поставить в холодильник на 3 часа (лучше на ночь).

Эта острая закуска идеально подойдет к первым и вторым блюдам. Она острая, сочная, хрустящая и невероятно ароматная. Просто незаменима в холодное время года!

3. Сочный салат из свежей моркови с быстрой заправкой: просто и вкусно

Ингредиенты:

Морковь (400 г, натертая соломкой)

Заправка:

Сахар (1 ч. л.)

Чеснок (3 зубчика)

Острая горчица (1 ч. л.)

Растительное масло (4 ст. л)

Уксус 6% (1 ст. л., гранатовый уксус)

Сушеные травы (½ ч. л. орегано и ½ ч. л. базилика)

Приготовление:

Морковь натереть на терке для корейской моркови, посолить и перемешать (не мять). Смешать в миске сахар, измельченный чеснок, горчицу, растительное масло, уксус и сушеные травы. Заправить морковь и перемешать. Поставить в холодильник на 2 часа.

Этот салат – отличная основа для различных кулинарных экспериментов. Его можно использовать как самостоятельное блюдо или добавлять в другие салаты вместо моркови по-корейски. Получается остренько, хрустяще и очень ароматно!

4. Морковный салат с горчичной заправкой: экспресс-вариант

Ингредиенты:

Морковь (400 г, натертая на мелкой терке)

Заправка:

Острая горчица (1 ч. л.)

Чеснок (1 большой зубчик)

Соль (1 щепотка)

Лимонный сок (1 ст. л.)

Растительное масло (2 ст. л., подсолнечное рафинированное)

Молотый перец (по вкусу)

Приготовление:

Морковь натереть на мелкой терке. Соединить в миске горчицу, измельченный чеснок, соль, лимонный сок, растительное масло и молотый перец. Заправить морковь и перемешать. Поставить в холодильник на 1 час (по желанию).

Этот салат – просто находка для тех, кто ценит свое время! Он очень сочный, с легкой остротой и приятным горчичным ароматом. Идеально подходит к овощным, мясным и рыбным блюдам.

5. Маринованная морковь: быстро и вкусно

Ингредиенты:

Морковь (500 г, натертая соломкой)

Чеснок (3 зубчика)

Маринад:

Сахар (1 ст. л. без горки)

Соль (1/2 ст. л.)

Молотый перец (по вкусу)

Растительное масло (1,5 ст. л., подсолнечное рафинированное)

Уксус 9% (1,5 ст. л.)

Кипяток (250 мл)

Приготовление:

Морковь натереть на терке для корейской моркови и немного помять руками. Добавить измельченный чеснок и перемешать. Для маринада смешать сахар, соль, перец, растительное масло и уксус. Влить кипяток и перемешать до растворения соли и сахара. Залить морковь маринадом и перемешать. Накрыть тарелкой, поставить небольшой груз и отправить в холодильник на 5-6 часов.

Эта маринованная морковь – отличная альтернатива покупным аналогам. Она в меру острая, хрустящая, ароматная и очень вкусная! Такой маринад можно использовать и для других овощей, например, для капусты.

Вдохновляйтесь этими рецептами и создавайте свои собственные шедевры из свежей моркови! Приятного аппетита!

