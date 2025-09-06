Логотип новостного портала Прогород
Для меня это лучший рецепт, который нужно передавать из поколения в поколение. Самое вкусное бездрожжевое тесто, просто обалденный пирог

Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами просто гениальным рецептом пирога, который особенно любим в нашей семье зимой. Мы готовим его часто – и сами с удовольствием едим, и соседей угощаем! Этот пирог отлично подойдет для любого случая, и подать его гостям совсем не стыдно. Он восхитителен как в горячем, так и в холодном виде. Главное преимущество – тесто без дрожжей, поэтому процесс приготовления быстрый и очень простой.

Начинку для этого пирога можно варьировать по своему вкусу. У нас все без ума от сочетания капусты и фарша, поэтому именно эту начинку я использую чаще всего. Пирог получается просто изумительный: тесто нежное, аромат неповторимый, одним словом – вкуснота! Обязательно попробуйте приготовить, уверена, вы тоже будете в восторге от результата.

Необходимые ингредиенты и пошаговый процесс приготовления:

Приготовление теста:

  1. В глубокой миске соедините мягкое сливочное масло и соль. С помощью силиконовой лопатки тщательно разотрите масло с солью до однородной консистенции.
  2. Добавьте к маслу яйцо и белок (желток оставьте для смазывания пирога перед выпечкой). Тщательно перемешайте.
  3. Добавьте сметану и снова все хорошо перемешайте до получения однородной массы.
  4. Просейте в миску муку с разрыхлителем и замесите тесто руками или с помощью тестомеса – примерно 5-7 минут. Важно: не высыпайте всю муку сразу! Сначала добавьте 400 г, а затем, если потребуется, подсыпайте небольшими порциями, пока тесто не достигнет нужной консистенции.
  5. У вас должно получиться мягкое, эластичное и не липкое тесто.
  6. Разделите тесто на две равные части.

Формирование и выпечка пирога:

  1. Раскатайте одну часть теста в прямоугольный пласт толщиной примерно 5 мм.
  2. Аккуратно перенесите раскатанное тесто на пергаментную бумагу.
  3. Выложите начинку, подготовленную заранее. У меня это тушеная капуста с фаршем (рецепт начинки смотрите ниже).
  4. Равномерно распределите начинку по поверхности теста, оставляя небольшие отступы от краев.
  5. Раскатайте вторую часть теста и накройте ею пирог. Тщательно защипните края, чтобы начинка не вытекала во время выпечки.
  6. В центре пирога сделайте небольшое отверстие для выхода пара.
  7. Смажьте пирог желтком, смешанным с одной чайной ложкой молока. По желанию, посыпьте кунжутом или семенами льна.
  8. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут, до золотистого цвета.

Подача и наслаждение:

Дайте готовому пирогу немного остыть, и можно звать всех к столу! Впрочем, звать, скорее всего, и не придется – ароматы, наполняющие кухню, сами приведут всех к источнику восхитительного запаха! Если у вас есть свои любимые рецепты пирогов, обязательно делитесь ими в комментариях! Будем готовить вместе!

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сливочное масло (мягкое) – 100 г
  • Соль – ½ ч. л.
  • Сметана (15-20%) – 200 г
  • Яйца – 2 шт. (1 яйцо + белок в тесто, желток для смазывания + 1 ч. л. молока)
  • Мука – 400-430 г
  • Разрыхлитель – 10 г

Для начинки (капуста с фаршем):

  • Фарш – 300 г
  • Капуста – 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Время выпечки: 30-35 минут при температуре 180 градусов.

