Для меня это лучший рецепт, который нужно передавать из поколения в поколение. Самое вкусное бездрожжевое тесто, просто обалденный пирог

Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами просто гениальным рецептом пирога, который особенно любим в нашей семье зимой. Мы готовим его часто – и сами с удовольствием едим, и соседей угощаем! Этот пирог отлично подойдет для любого случая, и подать его гостям совсем не стыдно. Он восхитителен как в горячем, так и в холодном виде. Главное преимущество – тесто без дрожжей, поэтому процесс приготовления быстрый и очень простой.

Начинку для этого пирога можно варьировать по своему вкусу. У нас все без ума от сочетания капусты и фарша, поэтому именно эту начинку я использую чаще всего. Пирог получается просто изумительный: тесто нежное, аромат неповторимый, одним словом – вкуснота! Обязательно попробуйте приготовить, уверена, вы тоже будете в восторге от результата.