Для меня это лучший рецепт, который нужно передавать из поколения в поколение. Самое вкусное бездрожжевое тесто, просто обалденный пирог
- 14:05 6 сентября
- Служба новостей
Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами просто гениальным рецептом пирога, который особенно любим в нашей семье зимой. Мы готовим его часто – и сами с удовольствием едим, и соседей угощаем! Этот пирог отлично подойдет для любого случая, и подать его гостям совсем не стыдно. Он восхитителен как в горячем, так и в холодном виде. Главное преимущество – тесто без дрожжей, поэтому процесс приготовления быстрый и очень простой.
Начинку для этого пирога можно варьировать по своему вкусу. У нас все без ума от сочетания капусты и фарша, поэтому именно эту начинку я использую чаще всего. Пирог получается просто изумительный: тесто нежное, аромат неповторимый, одним словом – вкуснота! Обязательно попробуйте приготовить, уверена, вы тоже будете в восторге от результата.
Необходимые ингредиенты и пошаговый процесс приготовления:
Подробный список ингредиентов и все этапы приготовления вы найдете ниже.
Приготовление теста:
- В глубокой миске соедините мягкое сливочное масло и соль. С помощью силиконовой лопатки тщательно разотрите масло с солью до однородной консистенции.
- Добавьте к маслу яйцо и белок (желток оставьте для смазывания пирога перед выпечкой). Тщательно перемешайте.
- Добавьте сметану и снова все хорошо перемешайте до получения однородной массы.
- Просейте в миску муку с разрыхлителем и замесите тесто руками или с помощью тестомеса – примерно 5-7 минут. Важно: не высыпайте всю муку сразу! Сначала добавьте 400 г, а затем, если потребуется, подсыпайте небольшими порциями, пока тесто не достигнет нужной консистенции.
- У вас должно получиться мягкое, эластичное и не липкое тесто.
- Разделите тесто на две равные части.
Формирование и выпечка пирога:
- Раскатайте одну часть теста в прямоугольный пласт толщиной примерно 5 мм.
- Аккуратно перенесите раскатанное тесто на пергаментную бумагу.
- Выложите начинку, подготовленную заранее. У меня это тушеная капуста с фаршем (рецепт начинки смотрите ниже).
- Равномерно распределите начинку по поверхности теста, оставляя небольшие отступы от краев.
- Раскатайте вторую часть теста и накройте ею пирог. Тщательно защипните края, чтобы начинка не вытекала во время выпечки.
- В центре пирога сделайте небольшое отверстие для выхода пара.
- Смажьте пирог желтком, смешанным с одной чайной ложкой молока. По желанию, посыпьте кунжутом или семенами льна.
- Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут, до золотистого цвета.
Подача и наслаждение:
Дайте готовому пирогу немного остыть, и можно звать всех к столу! Впрочем, звать, скорее всего, и не придется – ароматы, наполняющие кухню, сами приведут всех к источнику восхитительного запаха! Если у вас есть свои любимые рецепты пирогов, обязательно делитесь ими в комментариях! Будем готовить вместе!
Ингредиенты:
Для теста:
- Сливочное масло (мягкое) – 100 г
- Соль – ½ ч. л.
- Сметана (15-20%) – 200 г
- Яйца – 2 шт. (1 яйцо + белок в тесто, желток для смазывания + 1 ч. л. молока)
- Мука – 400-430 г
- Разрыхлитель – 10 г
Для начинки (капуста с фаршем):
- Фарш – 300 г
- Капуста – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло для жарки
Время выпечки: 30-35 минут при температуре 180 градусов.
Источник: Вкусная история
Читайте также:
- Большие деньги и новая работа: Василиса Володина указала на единственный знак, чья жизнь круто преобразится с 3 сентября
- Сбудутся все мечты: Тамара Глоба назвала 3 знака, чьи желания осуществятся в начале сентября
- Просто взбиваем и запекаем: готовим невероятно сочный сырный пирог за 30 минут
- Когда пятый - лишний: как одинокая мама с двумя детьми испортила поездку в поезде всем соседям по купе
- Моя жена всегда ездила в один и тот же отель Египта. Теперь я понял почему и к кому