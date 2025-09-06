Мировая закуска: продавец рыбы поделился этим рецептом из селедки. Готовлю по 3 раза в неделю

Селедочная намазка – это не просто закуска, это отражение богатых кулинарных традиций, уходящих корнями в прошлое. Особенно любимое лакомство в русской и скандинавской кухнях, где соленая рыба всегда занимала почетное место на столе. Предлагаем вам рецепт, которым поделился опытный продавец рыбы - он готовит эту намазку несколько раз в неделю!

Эта намазка – это гармоничное сочетание вкусов и текстур. Слабосолёная сельдь является основой, а другие ингредиенты лишь подчёркивают её уникальные качества,пишет портал souspark.ru