Мировая закуска: продавец рыбы поделился этим рецептом из селедки. Готовлю по 3 раза в неделю
- 13:15 6 сентября
- Служба новостей
Селедочная намазка – это не просто закуска, это отражение богатых кулинарных традиций, уходящих корнями в прошлое. Особенно любимое лакомство в русской и скандинавской кухнях, где соленая рыба всегда занимала почетное место на столе. Предлагаем вам рецепт, которым поделился опытный продавец рыбы - он готовит эту намазку несколько раз в неделю!
Эта намазка – это гармоничное сочетание вкусов и текстур. Слабосолёная сельдь является основой, а другие ингредиенты лишь подчёркивают её уникальные качества,пишет портал souspark.ru
Секреты идеальной селедочной намазки:
- Нежность и мягкость: Варёные яйца добавляют блюду нежности и создают приятный контраст с соленой рыбой.
- Аромат и свежесть: Свежая зелень, такая как укроп, петрушка, или даже зеленый лук, привносит свежий и яркий аромат.
- Пикантность и глубина вкуса: Маринованный лук с его кислинкой и лёгкой сладостью идеально сбалансирует солёность сельди.
- Кремовая текстура и острота: Горчица добавляет приятной остроты, а майонез объединяет все ингредиенты в единое целое, создавая кремовую и аппетитную консистенцию.
Ингредиенты:
- Сельдь слабосоленая — 300 г
- Яйцо вареное — 6 шт.
- Лук — 1 шт.
- Соль — ⅓ ч.л. (для маринования лука)
- Уксус 6% — 1 ст.л. (для маринования лука)
- Укроп — 15 г
- Майонез — 3 ст.л.
- Горчица — 1 ч.л.
Приготовление (проще простого!):
- Нарезаем: Селедку и вареные яйца нарезаем небольшим кубиком. Чем мельче, тем нежнее будет намазка.
- Маринуем лук: Лук мелко нарезаем, поливаем уксусом, добавляем соль, перемешиваем и оставляем на несколько минут, пока готовим остальные ингредиенты. Это смягчит вкус лука и придаст ему приятную кислинку.
- Соединяем: В миске соединяем нарезанную сельдь, яйца и маринованный лук (сливаем лишнюю жидкость).
- Добавляем зелень: Мелко шинкуем укроп и добавляем в миску к остальным ингредиентам.
- Заправляем: Добавляем майонез и горчицу, тщательно перемешиваем.
Подача:
Традиционно селедочную намазку подают с черным хлебом. Намажьте щедрый слой на ломтик свежего ржаного хлеба и наслаждайтесь!
Советы от продавца рыбы (и не только):
- Для более насыщенного вкуса можно добавить немного молотого черного перца.
- Если вы не любите майонез, можно заменить его сметаной или греческим йогуртом.
- Для более пикантного вкуса можно добавить немного каперсов или маринованных огурчиков.
- Дайте намазке настояться в холодильнике в течение часа, чтобы вкусы хорошо перемешались.
Приятного аппетита! Уверены, что эта селедочная намазка станет вашим любимым блюдом!
