Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Мировая закуска: продавец рыбы поделился этим рецептом из селедки. Готовлю по 3 раза в неделю

Мировая закуска: продавец рыбы поделился этим рецептом из селедки. Готовлю по 3 раза в неделю

Селедочная намазка – это не просто закуска, это отражение богатых кулинарных традиций, уходящих корнями в прошлое. Особенно любимое лакомство в русской и скандинавской кухнях, где соленая рыба всегда занимала почетное место на столе. Предлагаем вам рецепт, которым поделился опытный продавец рыбы - он готовит эту намазку несколько раз в неделю!

Эта намазка – это гармоничное сочетание вкусов и текстур. Слабосолёная сельдь является основой, а другие ингредиенты лишь подчёркивают её уникальные качества,пишет портал souspark.ru

Секреты идеальной селедочной намазки:

  • Нежность и мягкость: Варёные яйца добавляют блюду нежности и создают приятный контраст с соленой рыбой.
  • Аромат и свежесть: Свежая зелень, такая как укроп, петрушка, или даже зеленый лук, привносит свежий и яркий аромат.
  • Пикантность и глубина вкуса: Маринованный лук с его кислинкой и лёгкой сладостью идеально сбалансирует солёность сельди.
  • Кремовая текстура и острота: Горчица добавляет приятной остроты, а майонез объединяет все ингредиенты в единое целое, создавая кремовую и аппетитную консистенцию.

Ингредиенты:

  • Сельдь слабосоленая — 300 г
  • Яйцо вареное — 6 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Соль — ⅓ ч.л. (для маринования лука)
  • Уксус 6% — 1 ст.л. (для маринования лука)
  • Укроп — 15 г
  • Майонез — 3 ст.л.
  • Горчица — 1 ч.л.

Приготовление (проще простого!):

  1. Нарезаем: Селедку и вареные яйца нарезаем небольшим кубиком. Чем мельче, тем нежнее будет намазка.
  2. Маринуем лук: Лук мелко нарезаем, поливаем уксусом, добавляем соль, перемешиваем и оставляем на несколько минут, пока готовим остальные ингредиенты. Это смягчит вкус лука и придаст ему приятную кислинку.
  3. Соединяем: В миске соединяем нарезанную сельдь, яйца и маринованный лук (сливаем лишнюю жидкость).
  4. Добавляем зелень: Мелко шинкуем укроп и добавляем в миску к остальным ингредиентам.
  5. Заправляем: Добавляем майонез и горчицу, тщательно перемешиваем.

Подача:

Традиционно селедочную намазку подают с черным хлебом. Намажьте щедрый слой на ломтик свежего ржаного хлеба и наслаждайтесь!

Советы от продавца рыбы (и не только):

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить немного молотого черного перца.
  • Если вы не любите майонез, можно заменить его сметаной или греческим йогуртом.
  • Для более пикантного вкуса можно добавить немного каперсов или маринованных огурчиков.
  • Дайте намазке настояться в холодильнике в течение часа, чтобы вкусы хорошо перемешались.

Приятного аппетита! Уверены, что эта селедочная намазка станет вашим любимым блюдом!

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости