Выглядит скромно, но внутри — нежность: самый вкусный творожный пирог из Италии: рецепт из маленькой пекарни

Творожный пирог – это любимец кулинаров за свою простоту, универсальность и, конечно же, восхитительный вкус. Он легко готовится, доступен каждому и всегда получается!

Творог придает пирогу нежную текстуру и приятную кислинку, делая его особенным. А благодаря высокому содержанию кальция и белка, этот десерт еще и полезен.

Главное достоинство творога – его способность сочетаться с самыми разными добавками. Фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, шоколад – экспериментируйте и создавайте свои уникальные вкусовые сочетания!

Этот творожный пирог может быть как сладким десертом к чаю, так и более нейтральным блюдом, напоминающим запеканку, пишет портал souspark.ru.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сливочное масло (мягкое) – 200 г
  • Сахар – 120 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 450 г
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Творог (жирный, не кислый; можно протереть через сито) – 600 г
  • Яичный белок – 1 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Кукурузный крахмал – 1 ст.л. (можно заменить картофельным)

Приготовление:

  1. Готовим тесто: В глубокой миске смешайте мягкое сливочное масло с сахаром до однородной массы. Добавьте яйца и еще раз перемешайте. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и добавьте сметану. Замесите мягкое, эластичное и не липкое тесто. Разделите тесто на две части: одна чуть больше, чем другая. Оберните обе части пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.
  2. Готовим начинку: Пока тесто охлаждается, приготовьте творожную начинку. В миске смешайте творог, яичный белок, сахар, кукурузный крахмал и сметану. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  3. Формируем пирог: Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой (или слегка смажьте маслом). Достаньте из холодильника большую часть теста и раскатайте его по размеру формы. Выложите тесто в форму, распределив по дну и сделав небольшие бортики.
  4. Собираем пирог: Выложите на тесто творожную начинку, равномерно распределите ее по поверхности. Достаньте из холодильника меньшую часть теста. Раскатайте ее и нарежьте на полоски толщиной 5-7 мм. Выложите полоски теста на поверхность творожной начинки в виде решетки.
  5. Выпекаем пирог: Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пирог в течение 35-40 минут, до золотистой корочки.

Подача:

Дайте пирогу немного остыть в форме, затем аккуратно переложите его на блюдо. Пирог вкусен как теплым, так и холодным.

Приятного аппетита! (Выглядит скромно, но внутри — нежность: самый вкусный творожный пирог!

