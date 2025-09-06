Выглядит скромно, но внутри — нежность: самый вкусный творожный пирог из Италии: рецепт из маленькой пекарни

Творожный пирог – это любимец кулинаров за свою простоту, универсальность и, конечно же, восхитительный вкус. Он легко готовится, доступен каждому и всегда получается!

Творог придает пирогу нежную текстуру и приятную кислинку, делая его особенным. А благодаря высокому содержанию кальция и белка, этот десерт еще и полезен.