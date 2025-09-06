Забиваю морозилку этим тестом и готовлю разную выпечку в любой момент
Универсальное тесто, которое разлетается мгновенно, подходит для любой выпечки, особенно для пирожков! Главный секрет: готовлю впрок, порционно замораживаю и в любой момент радую домашних свежей выпечкой.
В этот раз муж заказал пирожки с сочной начинкой из фарша и лука. Достала из морозилки тесто и фарш, разморозила, быстро слепила треугольнички – и вот уже кухня наполнена восхитительным ароматом! Попробуйте и Вы порадовать своих близких!
Ингредиенты (на волшебное тесто):
- Пшеничная мука высшего сорта – 3 полных стакана (с горкой) - (стакан 220 мл)
- Сливочное масло (замороженное!) – 300 г
- Сметана (очень холодная) или пиво (светлое, холодное) – 1 стакан
- Соль – по вкусу
Ингредиенты (на мясную начинку):
- Фарш (куриный, говяжий, свиной или смешанный) – около 700 г
- Лук репчатый – 1-2 шт (в зависимости от размера)
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Кориандр молотый – по желанию
Приготовление теста (два способа):
Способ 1 (с использованием кухонного комбайна/измельчителя):
- В чашу комбайна всыпьте муку.
- Добавьте очень холодное, нарезанное кубиками масло.
- Измельчите до состояния мелкой крошки.
- Влейте холодную сметану (или пиво) и быстро замесите тесто в ком.
Способ 2 (вручную):
- В миску просейте муку.
- Замороженное масло натрите на крупной терке прямо в муку.
- Руками разотрите масло с мукой в мелкую крошку.
- Влейте холодную сметану (или пиво) и быстро замесите тесто в ком.
Важно: Тесто нужно замешивать быстро, чтобы масло не нагрелось! Если тесто получилось слишком липким, добавьте немного муки.
Приготовление начинки:
- Лук мелко нарежьте.
- Совет: Если хотите, чтобы лук не хрустел в готовых пирожках, слегка обжарьте его на сковороде до мягкости.
- В миске смешайте фарш, нарезанный лук, соль, перец и кориандр (по желанию). Хорошо перемешайте.
Формирование и выпечка пирожков:
- Тесто разделите на части (количество зависит от желаемого размера пирожков).
- Раскатайте каждую часть в тонкий кружок (или другую форму, на ваш вкус).
- В центр выложите начинку.
- Сформируйте пирожки (треугольники, прямоугольники, полумесяцы – как вам нравится!). Тщательно защипните края.
- Выложите пирожки на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут, до золотистого цвета.
Подача:
Пирожки очень вкусны горячими, но и в холодном виде они ничуть не хуже! Подавайте их с бульоном, сметаной или просто так.
Источник: Домохозяйка со стажем Галина
