Забиваю морозилку этим тестом и готовлю разную выпечку в любой момент

Универсальное тесто, которое разлетается мгновенно, подходит для любой выпечки, особенно для пирожков! Главный секрет: готовлю впрок, порционно замораживаю и в любой момент радую домашних свежей выпечкой.

В этот раз муж заказал пирожки с сочной начинкой из фарша и лука. Достала из морозилки тесто и фарш, разморозила, быстро слепила треугольнички – и вот уже кухня наполнена восхитительным ароматом! Попробуйте и Вы порадовать своих близких!

Ингредиенты (на волшебное тесто):

  • Пшеничная мука высшего сорта – 3 полных стакана (с горкой) - (стакан 220 мл)
  • Сливочное масло (замороженное!) – 300 г
  • Сметана (очень холодная) или пиво (светлое, холодное) – 1 стакан
  • Соль – по вкусу

Ингредиенты (на мясную начинку):

  • Фарш (куриный, говяжий, свиной или смешанный) – около 700 г
  • Лук репчатый – 1-2 шт (в зависимости от размера)
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Кориандр молотый – по желанию

Приготовление теста (два способа):

  • Способ 1 (с использованием кухонного комбайна/измельчителя):
    1. В чашу комбайна всыпьте муку.
    2. Добавьте очень холодное, нарезанное кубиками масло.
    3. Измельчите до состояния мелкой крошки.
    4. Влейте холодную сметану (или пиво) и быстро замесите тесто в ком.
  • Способ 2 (вручную):
    1. В миску просейте муку.
    2. Замороженное масло натрите на крупной терке прямо в муку.
    3. Руками разотрите масло с мукой в мелкую крошку.
    4. Влейте холодную сметану (или пиво) и быстро замесите тесто в ком.

Важно: Тесто нужно замешивать быстро, чтобы масло не нагрелось! Если тесто получилось слишком липким, добавьте немного муки.

Приготовление начинки:

  1. Лук мелко нарежьте.
    • Совет: Если хотите, чтобы лук не хрустел в готовых пирожках, слегка обжарьте его на сковороде до мягкости.
  2. В миске смешайте фарш, нарезанный лук, соль, перец и кориандр (по желанию). Хорошо перемешайте.

Формирование и выпечка пирожков:

  1. Тесто разделите на части (количество зависит от желаемого размера пирожков).
  2. Раскатайте каждую часть в тонкий кружок (или другую форму, на ваш вкус).
  3. В центр выложите начинку.
  4. Сформируйте пирожки (треугольники, прямоугольники, полумесяцы – как вам нравится!). Тщательно защипните края.
  5. Выложите пирожки на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут, до золотистого цвета.

Подача:

Пирожки очень вкусны горячими, но и в холодном виде они ничуть не хуже! Подавайте их с бульоном, сметаной или просто так.

