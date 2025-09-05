Всего 1 кабачок и немного молока. Лучшие блины, которые вы когда-либо пробовали: готовятся мгновенно
Лёгкие, нежные, тающие во рту – это всё о блинах из кабачков! Нежное овощное лакомство, где сочный кабачок встречается с яйцами, мукой и молоком, а затем обжаривается до золотистого румянца. Секрет – в лёгкой сладости кабачка, которая делает эти блинчики особенными.
История этих блинов – это история домашнего уюта и летней щедрости. Это как овощная версия оладий, популярных в разных уголках мира. В России и странах Восточной Европы кабачковые блины стали хитом в конце XX века, когда кабачок прочно обосновался на дачных грядках. Простота приготовления и доступность ингредиентов сделали это блюдо частым гостем летних и осенних застолий.
Подавайте кабачковые блины горячими, с пылу с жару, или наслаждайтесь ими в холодном виде. Идеальное дополнение – ложка сметаны или пикантный чесночный соус.
Что вам понадобится:
- Кабачок – 350 г (один средний)
- Молоко – 350 мл (полтора стакана)
- Мука – 180 г (около одного стакана)
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Сода – ½ ч.л. (для воздушности)
Как приготовить кабачковые блины: пошаговая инструкция
- Подготовка кабачка: Нарежьте кабачок небольшими кубиками. Добавьте к нему яйца, соль и сахар.
- Волшебное превращение: С помощью погружного блендера превратите кабачок и яйца в однородную, гладкую массу.
- Создание теста: Влейте в кабачковую массу молоко, добавьте муку и соду. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
Совет от шефа: это простой рецепт, а вкус улетный! Всего 1 кабачок и немного молока – и у вас на столе лучшие блины, которые вы когда-либо пробовали. Готовятся мгновенно!
- Жарим солнышки: Смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте блины с обеих сторон до золотистого цвета. Следите за тем, чтобы они хорошо пропеклись.
Наслаждайтесь вкусом лета круглый год, благодаря этим простым и восхитительным кабачковым блинам, пишет портал souspark.ru.
