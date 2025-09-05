Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Гости наяривают, а догадаться никто не может. Вот это вкус! Новый салат "Гурман" - у домашних за ушами трещит от наслаждения

Гости наяривают, а догадаться никто не может. Вот это вкус! Новый салат "Гурман" - у домашних за ушами трещит от наслажденияСоздано в Шедевруме

Этот салат покоряет даже самых привередливых гурманов своей необычной комбинацией вкусов, которые никто не может угадать с первого раза. Это мой обязательный пункт любого праздничного! Сегодня я открою вам секрет этого чудесного блюда, которое нравится и мужчинам, и женщинам, и отлично идет под любые напитки.

Секрет в Неожиданных Ингредиентах!

Состав салата действительно удивляет. Приготовление займет немного времени, но результат превзойдет все ожидания!

Этапы Приготовления:

  1. Куриная Грудка - Нежность и Сытность: Вместо мяса используйте вареную куриную грудку. Она идеально подходит для этого салата. Просто нарежьте её кубиками. Чтобы грудка оставалась сочной, остудите её в бульоне или заверните в пленку.

  2. Морковь по-Корейски - Пикантность и Острота: Слейте жидкость с моркови по-корейски и, если соломка слишком длинная, укоротите её до 3-4 см. Именно морковь придает салату пряный вкус и умеренную остроту.

  3. Болгарский Перец - Яркость и Свежесть: Добавьте нарезанный небольшим кубиком красный болгарский перец для освежающего вкуса и ярких красок.

  4. Сыр - Насыщенность и Связующее Звено: Натрите сыр на крупной терке. Он не только придаст салату насыщенность, но и поможет связать ингредиенты, предотвращая "подтекание" в будущем.

  5. Грецкие Орехи - Аромат и Текстура: Измельчите грецкие орехи ножом. Их можно использовать сырыми или немного обжарить на сухой сковороде для усиления аромата.

  6. Жареный Лук с Изюмом - Волшебная Нота! Нарежьте репчатый лук кубиком и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавьте к луку промытый изюм (без косточек) и обжаривайте вместе около минуты. Дайте зажарке остыть. Именно изюм станет тем неожиданным ингредиентом, который никто не может угадать!

  7. Зелень - Свежесть и Аромат: Мелко нарежьте петрушку (или кинзу, если вы её любите). Укроп здесь не подойдет.

  8. Чеснок - Пикантность напоследок! Выдавите чеснок через пресс. Да, ингредиентов много, но поверьте, каждый на своем месте!

  9. Заправка - Простота и Гармония: Заправьте салат обычным майонезом. Посолите и поперчите по вкусу. Я рекомендую немного досолить и хорошо поперчить.

Ингредиенты:

  • Вареная курица - 180 г
  • Морковь по-корейски - 100 г
  • Болгарский перец - 130 г
  • Любой сыр - 100 г
  • Грецкие орехи - 50 г
  • Репчатый лук - 200 г
  • Любой изюм - 50 г
  • Зелень (петрушка или кинза) - 1/2 пучка
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Майонез, соль, перец - по вкусу

Этот салат – настоящее открытие! Приготовьте его на пробу и убедитесь сами – это блюдо обязательно станет хитом вашего новогоднего стола!

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости