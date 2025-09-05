Логотип новостного портала Прогород
Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки

Этот яблочный пирог станет вашим любимцем! Сочетание сочных, ароматных яблок и нежнейшего теста, пропитанного яблочным соком, покорит сердца всех, кто его попробует. Рецепт невероятно прост и быстр, а ингредиенты доступны каждому. Приготовьте его для своей семьи, и они непременно оценят ваш кулинарный талант!

Приготовление:

  1. Яблочная начинка: Возьмите 4 крупных яблока, тщательно вымойте и очистите их от сердцевины. Нарежьте яблоки тонкими дольками, а затем измельчите их на небольшие кусочки. Чем больше яблок, тем сочнее и ароматнее получится пирог!

  • Волшебное тесто: В просторной миске взбейте 2 яйца со щепоткой соли и 100 г сахара до образования пышной, светлой массы. Используйте миксер на высоких оборотах для достижения наилучшего результата. Достаточно взбивать около 1,5 минут.

  • Ароматная добавка: В яичную смесь влейте 100 мл молока комнатной температуры и добавьте 1,5 г ванилина (пакетик). Аккуратно перемешайте всё миксером на низкой скорости, чтобы просто объединить ингредиенты.

  • Соединяем сухое и жидкое: В отдельной миске смешайте 200 г просеянной муки и 10 г разрыхлителя. Постепенно всыпайте сухую смесь в жидкие ингредиенты, аккуратно перемешивая лопаткой или венчиком, чтобы избежать образования комков. Затем включите миксер на средней скорости и доведите тесто до однородной консистенции. Тесто должно напоминать густую сметану.

  • Подготовка к выпечке: Подготовьте форму для выпекания. На дно формы (размером, например, 23х23 см) выстелите пергаментную бумагу, вырезанную по размеру, и смажьте её размягчённым сливочным маслом.

  • Собираем пирог: Высыпьте подготовленные яблоки на дно формы, равномерно распределив их. Сверху разложите несколько маленьких кусочков сливочного масла – оно придаст яблокам нежный сливочный вкус.

  • Выпекаем с любовью: Залейте яблоки тестом, равномерно распределив его по всей поверхности. Отправьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Готовность пирога проверьте деревянной зубочисткой – она должна выходить сухой.

  • Остываем и наслаждаемся: Дайте пирогу немного остыть в форме, а затем аккуратно извлеките его, снимите пергамент и переложите на блюдо. По желанию посыпьте сверху сахарной пудрой.

    • Секреты великолепного пирога:

    • Не бойтесь экспериментировать с яблоками! Используйте разные сорта для получения интересных вкусовых оттенков.
    • Чтобы пирог получился более ароматным, добавьте в тесто щепотку корицы или мускатного ореха.
    • Для более насыщенного сливочного вкуса замените часть молока сметаной.

    Ингредиенты:

    • Яблоки - 4 шт.
    • Яйца - 2 шт.
    • Сахар - 100 г
    • Молоко - 100 мл
    • Ванилин - 1,5 г
    • Соль - щепотка
    • Разрыхлитель - 10 г
    • Мука - 200 г

    Этот яблочный пирог не оставит равнодушным никого! Наслаждайтесь его нежным вкусом и восхитительным ароматом в кругу семьи! Приятного аппетита!

    Источник: Евгения Полевская | Это просто

