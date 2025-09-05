Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки
13:15 5 сентября
Этот яблочный пирог станет вашим любимцем! Сочетание сочных, ароматных яблок и нежнейшего теста, пропитанного яблочным соком, покорит сердца всех, кто его попробует. Рецепт невероятно прост и быстр, а ингредиенты доступны каждому. Приготовьте его для своей семьи, и они непременно оценят ваш кулинарный талант!
Приготовление:
-
Яблочная начинка: Возьмите 4 крупных яблока, тщательно вымойте и очистите их от сердцевины. Нарежьте яблоки тонкими дольками, а затем измельчите их на небольшие кусочки. Чем больше яблок, тем сочнее и ароматнее получится пирог!
Волшебное тесто: В просторной миске взбейте 2 яйца со щепоткой соли и 100 г сахара до образования пышной, светлой массы. Используйте миксер на высоких оборотах для достижения наилучшего результата. Достаточно взбивать около 1,5 минут.
Ароматная добавка: В яичную смесь влейте 100 мл молока комнатной температуры и добавьте 1,5 г ванилина (пакетик). Аккуратно перемешайте всё миксером на низкой скорости, чтобы просто объединить ингредиенты.
Соединяем сухое и жидкое: В отдельной миске смешайте 200 г просеянной муки и 10 г разрыхлителя. Постепенно всыпайте сухую смесь в жидкие ингредиенты, аккуратно перемешивая лопаткой или венчиком, чтобы избежать образования комков. Затем включите миксер на средней скорости и доведите тесто до однородной консистенции. Тесто должно напоминать густую сметану.
Подготовка к выпечке: Подготовьте форму для выпекания. На дно формы (размером, например, 23х23 см) выстелите пергаментную бумагу, вырезанную по размеру, и смажьте её размягчённым сливочным маслом.
Собираем пирог: Высыпьте подготовленные яблоки на дно формы, равномерно распределив их. Сверху разложите несколько маленьких кусочков сливочного масла – оно придаст яблокам нежный сливочный вкус.
Выпекаем с любовью: Залейте яблоки тестом, равномерно распределив его по всей поверхности. Отправьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Готовность пирога проверьте деревянной зубочисткой – она должна выходить сухой.
Остываем и наслаждаемся: Дайте пирогу немного остыть в форме, а затем аккуратно извлеките его, снимите пергамент и переложите на блюдо. По желанию посыпьте сверху сахарной пудрой.
Секреты великолепного пирога:
- Не бойтесь экспериментировать с яблоками! Используйте разные сорта для получения интересных вкусовых оттенков.
- Чтобы пирог получился более ароматным, добавьте в тесто щепотку корицы или мускатного ореха.
- Для более насыщенного сливочного вкуса замените часть молока сметаной.
Ингредиенты:
- Яблоки - 4 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 100 г
- Молоко - 100 мл
- Ванилин - 1,5 г
- Соль - щепотка
- Разрыхлитель - 10 г
- Мука - 200 г
Этот яблочный пирог не оставит равнодушным никого! Наслаждайтесь его нежным вкусом и восхитительным ароматом в кругу семьи! Приятного аппетита!
