Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три простых правила

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Квашеная капуста — это не просто закуска, а важная часть культурного наследия многих семей. Чтобы добиться идеального вкуса и текстуры, важно правильно подойти к выбору ингредиентов и соблюсти основные рекомендации. Советы по приготовлению квашеной капусты Выбор капусты

Наилучший результат дадут поздние сорта, такие как Агрессор, Московская поздняя и Слава. Они сочные и хрустящие, а также обладают прекрасными вкусовыми качествами, которые отлично сохраняются при длительном хранении.

Использование соли

Квасить капусту следует с использованием только крупной соли без добавок. На один килограмм капусты добавляйте примерно 20 грамм соли. Некоторые хозяйки также добавляют щепотку сахара, но нужно быть осторожнее: если сахара будет слишком много, это может привести к образованию нежелательной слизи.

Добавки — морковь и специи