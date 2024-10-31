В Коми суд присяжных обвинил участника банды "Ифы-Козлова" в нападении на коммерсанта
- 19:00 31 октября
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- Инесса Богатая
Коллегия присяжных огласило решение по делу члена вооруженной группировки "Ифы-Козлова". Об этом сообщает "Комиинформ".
Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации по Республике Коми, были признаны коллегией присяжных достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Артема И. Он был признан виновным в участии в организованной вооруженной банде "Ифы-Козлова" (часть 2 статьи 209 УК РФ) и в покушении на убийство, совершенном организованной группой из корыстных побуждений и в сочетании с бандитизмом (часть 3 статьи 30, пункты "ж", "з" часть 2 статьи 105 УК РФ). Эту информацию подтвердили в официальных источниках.
Артем И. был задержан в марте этого года в Санкт-Петербурге после вынесения решения о его задержании под стражу. По данным следствия, он являлся членом вооруженной группировки "Ифы-Козлова" и участвовал в покушении на убийство бизнесмена. В мае 2017 года один из лидеров банды, Олег И., находящийся в международном розыске, нанял Артема И. для убийства мужчины, который отказался передать долю в уставном капитале своей компании афилированным с Олегом лицам. 19 мая обвиняемый завел потерпевшего в отдельное помещение офиса на улице Гагарина и нанес ему удар неустановленным металлическим предметом по голове. Посчитав, что жертва мертва, злоумышленник сбежал с места преступления. Однако потерпевший, получивший серьезные травмы, выжил.
Расследование дела проводилось следователями СК при поддержке сотрудников УФСБ и МВД по Республике Коми.
Напомним, в 2018 году Юрий К., лидер преступной группы, и девятнадцать ее участников были признаны судом виновными за создание преступного сообщества и участие в нем, а также за создание вооруженной группы с целью нападений на граждан, убийства, покушения на убийства, совершенные организованной группой, и другие преступления. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации, рассмотрев апелляцию, приговорила их к тюремным срокам от 7 до 27 лет.
Всего в деле по банде фигурировали 29 человек. В 2014 году пятеро из них, заключившие досудебные соглашения, были осуждены на сроки от 7 до 13 лет лишения свободы. В июле 2021 года суд признал Алексея К., который долгое время был в международном розыске и задержан в октябре 2020 года, виновным в участии в банде "Ифы-Козлова". Ему назначено 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф 350 тысяч рублей. Олег И., один из лидеров, и два активных члена банды, Акакий К. и Сергей И., все еще находятся в международном розыске. Им заочно вынесено решение о заключении под стражу.