В Коми пожарные и сотрудники Росприроднадзора спасли от гибели краснокнижного беркута

Пожарные КП-38 и сотрудники Росприроднадзора спасли краснокнижного беркута. О трогательной истории рассказала в пресс-службе Гуфсин России По-Республике Коми.

По информации ведомства, огнеборцы обнаружили раненого беркута вблизи учреждения в поселке Чиньяворык и доверили его специалистам Росприроднадзора для оказания необходимой помощи и доставки в специализированный центр реабилитации диких животных.

Сотрудники ведомственного поста пожарной охраны КП-38 УФСИН в Коми нашли необычного "гостя" на прилегающей территории. Большая хищная птица безуспешно пыталась взлететь, но ей это не удавалось.

Шофер пожарной машины Шапигаджи Османов доложил об инциденте начальнику караула Сергею Вирченко. Жители Чиньяворыка часто сталкиваются с дикой природой. Зайцы, волки, росомахи и лисы нередко появляются в поселке, так что было понятно, что птица в бедственном положении. Чтобы она не стала добычей, пожарные отнесли ее в гараж, согрели и покормили мясом и куриными шеями, даже назвали Гошей.