В Коми пожарные и сотрудники Росприроднадзора спасли от гибели краснокнижного беркута
- 17:30 31 октября
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- Инесса Богатая
Пожарные КП-38 и сотрудники Росприроднадзора спасли краснокнижного беркута. О трогательной истории рассказала в пресс-службе Гуфсин России По-Республике Коми.
По информации ведомства, огнеборцы обнаружили раненого беркута вблизи учреждения в поселке Чиньяворык и доверили его специалистам Росприроднадзора для оказания необходимой помощи и доставки в специализированный центр реабилитации диких животных.
Сотрудники ведомственного поста пожарной охраны КП-38 УФСИН в Коми нашли необычного "гостя" на прилегающей территории. Большая хищная птица безуспешно пыталась взлететь, но ей это не удавалось.
Шофер пожарной машины Шапигаджи Османов доложил об инциденте начальнику караула Сергею Вирченко. Жители Чиньяворыка часто сталкиваются с дикой природой. Зайцы, волки, росомахи и лисы нередко появляются в поселке, так что было понятно, что птица в бедственном положении. Чтобы она не стала добычей, пожарные отнесли ее в гараж, согрели и покормили мясом и куриными шеями, даже назвали Гошей.
"Он пытался взлететь, но не получалось, – делится Шапигаджи Османов. – Вероятно, у него серьезные травмы, или он молод и не умеет летать. Был очень слаб – сам не ел. Пришлось вручную раскрыть клюв и положить мясо. Со временем силы начали возвращаться, и он стал есть лучше".
Пожарные сообщили руководству УФСИН об этом случае, а информация ушла в другие ведомства: Министерство природных ресурсов Коми, Росприроднадзор Коми и Ненецкого округа, и институт биологии Коми научного центра.
Орнитологи по фотографиям установили, что это беркут (Aquila chrysaetos), занесенный в Красную книгу России. Поэтому Росприроднадзор организовал перевозку птицы в специальное учреждение. Пожарные передали Гошу специалистам, которые транспортировали его в Санкт-Петербург в центр "Сирин".
Почти 2 тысячи километров Гоша преодолел под надзором и с должной заботой. Сейчас он проходит обследование и после лечения станет ясно, сможет ли он вернуться в дикую природу.