В Коми поти на 15% снизилось количество преступлений

Фото МВД по Коми

В Коми снизилось число преступлений почти на 15%. Об этом сообщает пресс-служба МВД. В МВД Республики Коми прошло оперативное совещание под председательством генерал-майора полиции Андрея Сицского, возглавляющего министерство внутренних дел по региону. Здесь приняли участие главы подразделений МВД и начальники территориальных органов внутренних дел Республики.

Анализируя работу полиции за прошедшие месяцы 2024 года, было отмечено уменьшение общего числа зарегистрированных в регионе преступлений на 14, 6% (с 11634 до 9936 случаев). Количество тяжких и особо опасных правонарушений сократилось на 2% (с 3107 до 3044 случаев).

Также зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, на 15, 9% (с 4629 до 3892), включая противоправные действия против имущества, которые уменьшились на 20, 1% (с 3446 до 2754).

Превентивные меры позволили уменьшить количество грабежей, разбойных нападений, случаев нанесения тяжких телесных повреждений, вымогательства и краж автомобилей. Также уменьшилось количество преступлений, совершаемых на улицах и в местах общественного пользования в состоянии опьянения, на 38, 2% (с 643 до 397). В целом число преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 20, 9% (с 2537 до 2006).

В течение девяти месяцев 2024 года в Коми зарегистрировано 910 случаев преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 378 из них – тяжкие и особо тяжкие.

Отмечается рост числа коррупционных преступлений в регионе (с 111 до 113). В этот период завершено производство по 81 делу, выявлено 57 лиц, причастных к таким преступлениям. Выявлено 38 случаев взяточничества, из которых 22 – в крупном размере.

Реализованные меры, направленные на поддержание правопорядка и борьбу с преступностью, позволили избежать ухудшения операционной обстановки в регионе.