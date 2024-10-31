4 эффективных метода избавиться от запотевания окон: прозрачные стекла — без конденсата и лишней жидкости
- 15:17 31 октября
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- Служба новостей
Это довольно распространённая проблема, о решениях которой многие даже не подозревают. Однако они буквально у вас под носом и избавиться от постоянно возникающих внизу капелек влаги гораздо проще, чем кажется.
Первым решением может стать использование полиэтиленовой плёнки. Существуют специальные покрытия, которые наклеиваются на стекло и предотвращают его запотевание. К тому же, такая плёнка значительно улучшает энергоэффективность окон, помогая удерживать тепло в помещении.
Глицерин — ещё один эффективный способ решения этой проблемы. Это простое и доступное средство можно приобрести в аптеке. Разведите 10 капель глицерина в литре воды и обработайте стекла полученным раствором, затем протрите сухой салфеткой, чтобы избавиться от разводов.
Канал «Так просто!» советует также использовать нашатырный спирт для обработки окон. Этот способ придаст стеклам блеск и чистоту, а также поможет избавиться от лишней влаги.
Ещё один испытанный метод — это использование соды. Приготовьте раствор из литра воды и нескольких ложек соды, обработайте им окна, а после полного высыхания протрите сухой салфеткой, пишет nord-news.ru.