4 эффективных метода избавиться от запотевания окон: прозрачные стекла — без конденсата и лишней жидкости

Это довольно распространённая проблема, о решениях которой многие даже не подозревают. Однако они буквально у вас под носом и избавиться от постоянно возникающих внизу капелек влаги гораздо проще, чем кажется.

Первым решением может стать использование полиэтиленовой плёнки. Существуют специальные покрытия, которые наклеиваются на стекло и предотвращают его запотевание. К тому же, такая плёнка значительно улучшает энергоэффективность окон, помогая удерживать тепло в помещении.