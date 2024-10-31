Оживет даже чахлая толстянка: ландшафтный дизайнер рассказала, чем нужно поливать "денежное дерево" в октябре

Толстянка, известная многим как «денежное дерево», является довольно неприхотливым суккулентом. Однако свои особенности в уходе у нее также есть.

Опытный цветовод и ландшафтный дизайнер Ольга Никонорова рассказала о схеме полива толстянки в осенний период, пишет портал «Антонов сад». Поздней осенью у комнатного цветка начинается период покоя, поэтому полив не должен быть интенсивным.