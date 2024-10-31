Оживет даже чахлая толстянка: ландшафтный дизайнер рассказала, чем нужно поливать "денежное дерево" в октябре
- 13:30 31 октября
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- Служба новостей
Толстянка, известная многим как «денежное дерево», является довольно неприхотливым суккулентом. Однако свои особенности в уходе у нее также есть.
Опытный цветовод и ландшафтный дизайнер Ольга Никонорова рассказала о схеме полива толстянки в осенний период, пишет портал «Антонов сад». Поздней осенью у комнатного цветка начинается период покоя, поэтому полив не должен быть интенсивным.
Сам полив должен быть умеренным. Как отметила Никонорова, обращать внимание стоит на грунт — верхний его слой должен быть сухим. При этом поливать комнатный цветок стоит не чаще двух раз в неделю.
Полив необходимо осуществлять одним из двух способов: из лейки с тонким носиком или через поддон. Строго запрещено поливать растение холодной водой из-под крана. Воду необходимо отстаивать до 2-х суток.
Однако идеальный вариант для полива — дождевая вода, которую следует сначала заморозить, а затем разморозить. Также подойдет и вода из аквариума, но ее нельзя использовать слишком часто, пишет hibiny.ru.