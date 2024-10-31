Простой рецепт чая из облепихи: полезный напиток на зиму — намного лучше компота

Многие варят из них морсы и компоты, но есть куда более вкусный вариант — чай. Опытные хозяйки в сезон замораживают ягодки и потом используют на протяжении зимы. Ягодные чаи — одно из самых вкусных и полезных применений ягодок в кулинарии.

Как заявил канал «Сладкий Персик» на компоты и морсы необходимо выделять большое количество времени, а иногда и целый день. К тому же, в чае сохраняется больше витаминов и натурального вкуса облепихи. В него можно добавлять любимые ингредиенты, и чай будет становиться только вкуснее.