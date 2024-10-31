Простой рецепт чая из облепихи: полезный напиток на зиму — намного лучше компота
- 11:05 31 октября
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- Служба новостей
Многие варят из них морсы и компоты, но есть куда более вкусный вариант — чай. Опытные хозяйки в сезон замораживают ягодки и потом используют на протяжении зимы. Ягодные чаи — одно из самых вкусных и полезных применений ягодок в кулинарии.
Как заявил канал «Сладкий Персик» на компоты и морсы необходимо выделять большое количество времени, а иногда и целый день. К тому же, в чае сохраняется больше витаминов и натурального вкуса облепихи. В него можно добавлять любимые ингредиенты, и чай будет становиться только вкуснее.
Приготовить чай с облепихой проще простого. Для начала нужно переложить ягодки на дно заварочного чайника. Затем заливаем кипятком и разминаем ступкой или ложкой в пюре. Тогда облепиха даст больше сока и мякоти. Сверху засыпаем черный (или зеленый) чай и немного тимьян (чабреца). Теперь добавляем немного меда, сахара или сладкого сиропа. Доливаем кипяток до конца и даем несколько минут настояться.
Чай получается невероятно вкусным и ароматным. Мед уравновешивает кислый вкус ягод и добавляет новых ноток. А чабрец просто великолепно сочетается со вкусом облепихи и добавляет свежий аромат, пишет nord-news.ru.