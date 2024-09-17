В СберЗдоровье подвели итоги дистанционного мониторинга пациентов — в проекте приняли участие 360 тысяч россиян
- 18:00 17 сентября
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- astakhovaxenia
Как отметил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов, будущее здравоохранения — за персонализированными AI-помощниками, которые будут вместе с человеком следить за его здоровьем
В проекте дистанционного мониторинга пациентов от СберЗдоровья (входит в индустрию здоровья Сбера) приняли участие 360 тысяч россиян. В результате смертность от сердечно-сосудистых заболеваний удалось снизить на 30%. Здравоохранение должно перейти от пациентоцентричной модели к человекоцентричной, которая фокусируется на прогнозировании и профилактике заболеваний, а не на лечении уже выявленных недугов. Об этом директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов рассказал в ходе панельной дискуссии "Сохранение здоровья трудоспособного населения как часть продолжительной и активной жизни" на Всероссийской неделе охраны труда.
Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка:
"Переход к персонализированной профилактике и превентивному лечению приведет к более раннему охвату людей системой здравоохранения. Один из способов такого перехода — дистанционный мониторинг пациентов, проект нашей дочерней компании СберЗдоровье. Его участники используют умные тонометры, устройства для измерения уровня сахара в крови, умные камеры здоровья для передачи данных. Проектом уже охвачено 69 регионов, в нем участвуют более 5000 врачей и 360 тысяч пациентов. И вот результаты: на 30% снизилось число смертельных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний, а число вызовов скорой помощи и госпитализаций сократилось на 70%."
По словам Сергея Жданова, будущее здравоохранения — за активным внедрением искусственного интеллекта и созданием персонализированных AI-помощников, которые будут вместе с человеком следить за его здоровьем.
Всероссийская неделя охраны труда проходит с 10 по 13 сентября в Университете Сириус в Сочи. Это ключевая площадка для обмена опытом и выработки решений в построении целостной кадровой политики и системы охраны труда.