В СберЗдоровье подвели итоги дистанционного мониторинга пациентов — в проекте приняли участие 360 тысяч россиян

Как отметил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов, будущее здравоохранения — за персонализированными AI-помощниками, которые будут вместе с человеком следить за его здоровьем

В проекте дистанционного мониторинга пациентов от СберЗдоровья (входит в индустрию здоровья Сбера) приняли участие 360 тысяч россиян. В результате смертность от сердечно-сосудистых заболеваний удалось снизить на 30%. Здравоохранение должно перейти от пациентоцентричной модели к человекоцентричной, которая фокусируется на прогнозировании и профилактике заболеваний, а не на лечении уже выявленных недугов. Об этом директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов рассказал в ходе панельной дискуссии "Сохранение здоровья трудоспособного населения как часть продолжительной и активной жизни" на Всероссийской неделе охраны труда.