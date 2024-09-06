В Коми растет число зараженных гриппом и ОРВИ
- 17:30 6 сентября
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- Инесса Богатая
С 26 августа по 1 сентября в Коми зарегистрировано на 64 случая больше заболевших коронавирусом. За неделю увеличение составило 16, 4%. Об этом проинформировали в Роспотребнадзоре Коми.
Рост числа заболевших начался с 31-й недели этого года, при этом чаще болеют лица старше 50 лет.
Число случаев острых респираторных инфекций и гриппа достигло уровня, который составил 47, 4 на десять тысяч населения, что на 31, 7% выше показателей предыдущей недели. Повышение заболеваемости связано с изменениями температурного режима.
Напоминаем, что за прошедшую неделю в Коми клещи укусили 17 человек. Специалисты в лабораториях также исследовали 20 особой, из которых в пяти нашли опасное заболевание. Добавим, что в этом году от укусов опасного насекомого пострадали 3399 человек, из которых 567 - несовершеннолетние.