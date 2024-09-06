В Коми растет число зараженных гриппом и ОРВИ

С 26 августа по 1 сентября в Коми зарегистрировано на 64 случая больше заболевших коронавирусом. За неделю увеличение составило 16, 4%. Об этом проинформировали в Роспотребнадзоре Коми.

Рост числа заболевших начался с 31-й недели этого года, при этом чаще болеют лица старше 50 лет.