В Коми за неделю от укусов клещей пострадали 17 взрослых

В Республике Коми за минувшую неделю в медицинские организации региона обратилось из-за нападения клещей 17 взрослых. Отметим, что с начала сезона общее количество пострадавших от укусов составило 3399 человек, из которых 567 были дети.

О такой статистике сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.