В Коми за неделю от укусов клещей пострадали 17 взрослых
- 11:45 6 сентября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми за минувшую неделю в медицинские организации региона обратилось из-за нападения клещей 17 взрослых. Отметим, что с начала сезона общее количество пострадавших от укусов составило 3399 человек, из которых 567 были дети.
О такой статистике сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.
Так, по данным ведомства, за прошедшую неделю специалисты провели 20 исследований клещей, и в пяти случаях выявили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Добавим, эти опасные членистоногие представляют опасность как переносчики инфекционных заболеваний. Помимо клещевого вирусного энцефалита, к инфекциям, передаваемым клещами, относятся: иксодовые клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, лихорадка Ку и другие болезни.
Напомним, если на вас напал клещ, то следует оперативно обратиться больницу или поликлинику для его удаления и обязательного проведения анализа на наличие опасных вирусов.