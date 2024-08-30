В Коми ожидаются небольшое похолодание и дожди

В Республике Коми 30 августа прогнозируется облачная погода с прояснениями, сообщает Коми ЦГМС.

Ночью по всей территории региона, а днем лишь местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть с северного и северо-западного направлений со скоростью 4-9 метров в секунду, при этом на крайнем северо-востоке возможно усиление до 9-14 метров в секунду. Температурные показатели ночью составят от +7 до +12°C, в отдельных северных и восточных районах могут опуститься до +1°C, а днем потеплеет до +14 до +19°C, на северо-востоке возможно похолодание до +8…+13°C.