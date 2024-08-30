В Коми ожидаются небольшое похолодание и дожди
- 06:30 30 августа
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- Татьяна Зубова
В Республике Коми 30 августа прогнозируется облачная погода с прояснениями, сообщает Коми ЦГМС.
Ночью по всей территории региона, а днем лишь местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть с северного и северо-западного направлений со скоростью 4-9 метров в секунду, при этом на крайнем северо-востоке возможно усиление до 9-14 метров в секунду. Температурные показатели ночью составят от +7 до +12°C, в отдельных северных и восточных районах могут опуститься до +1°C, а днем потеплеет до +14 до +19°C, на северо-востоке возможно похолодание до +8…+13°C.
В Сыктывкаре 30 августа ожидается переменная облачность. Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, а в дневные часы, напротив, осадки маловероятны. Ветер будет преимущественно западным, с переходом на северный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит от +9 до +11°C, а днем поднимется до +16…+18°C.