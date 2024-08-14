В Коми обнаружили опасную для посещения спортивную школу

Фото из архива

В спортивной школе в Микуне Усть-Вымского района Коми прокуратура обязала установить охранную систему. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства. По данным надзорного органа, объект посещают около 300 человек, а отсутствие охранной системы нарушает их права на безопасность.

В адрес администрации Усть-Вымского района было направлено представление, однако необходимые меры приняты не были. Прокуратура подала иск в суд с требованием обязать устранить нарушения. Суд постановил исправить ситуацию до 1 сентября 2025 года.