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В Коми обнаружили опасную для посещения спортивную школу

В Коми обнаружили опасную для посещения спортивную школуФото из архива

В спортивной школе в Микуне Усть-Вымского района Коми прокуратура обязала установить охранную систему. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

По данным надзорного органа, объект посещают около 300 человек, а отсутствие охранной системы нарушает их права на безопасность.

В адрес администрации Усть-Вымского района было направлено представление, однако необходимые меры приняты не были. Прокуратура подала иск в суд с требованием обязать устранить нарушения. Суд постановил исправить ситуацию до 1 сентября 2025 года.

Напомним, жителя Республики Коми осудили за вымогательство. Мужчина требовал от таксистов перечислять ему деньги, а в замен он разрешал им работать и возить пассажиров.

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