В Коми обнаружили опасную для посещения спортивную школу
- 11:45 14 августа
- 6+
- Инесса Богатая
Фото из архива
В спортивной школе в Микуне Усть-Вымского района Коми прокуратура обязала установить охранную систему. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.
По данным надзорного органа, объект посещают около 300 человек, а отсутствие охранной системы нарушает их права на безопасность.
В адрес администрации Усть-Вымского района было направлено представление, однако необходимые меры приняты не были. Прокуратура подала иск в суд с требованием обязать устранить нарушения. Суд постановил исправить ситуацию до 1 сентября 2025 года.
Напомним, жителя Республики Коми осудили за вымогательство. Мужчина требовал от таксистов перечислять ему деньги, а в замен он разрешал им работать и возить пассажиров.