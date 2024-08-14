Жителя Коми осудили за вымогательство
- 10:45 14 августа
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- Инесса Богатая
Верховный Суд Республики Коми отклонил апелляции защиты и подтвердил приговор Усть-Вымского районного суда от 7 декабря 2023 года. 46-летний житель Усть-Вымского района С. и три его сообщника были осуждены по за вымогательство, совершенное организованной группой. Сообщает прокуратура региона.
Суд установил, что с 2008 года С. создал преступную группу в г. Микуне, возглавляемую сообщником К., для получения незаконной прибыли от таксистов на железнодорожном вокзале. Таксисты платили К. за возможность работать, а их конкуренты подвергались угрозам и порче имущества. Среди исполнителей был 18-летний Д.
Одним из потерпевших стал таксист А., чью машину разбили и сожгли в 2014 году, нанеся ущерб более 530 тыс. рублей.
С. приговорили к 16 годам колонии особого режима с первыми 6 годами в тюрьме, штрафу в 1 млн рублей и ограничению свободы на 1 год. Сообщники получили от 8 лет 6 месяцев до 13 лет в колониях строгого режима. Все осужденные не признали вину и отрицали причастность.
Судебная коллегия Верховного Суда Республики Коми поддержала первоначальный приговор. Расследование вело следственное управление МВД по Республике Коми.