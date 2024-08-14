Жителя Коми осудили за вымогательство

Верховный Суд Республики Коми отклонил апелляции защиты и подтвердил приговор Усть-Вымского районного суда от 7 декабря 2023 года. 46-летний житель Усть-Вымского района С. и три его сообщника были осуждены по за вымогательство, совершенное организованной группой. Сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что с 2008 года С. создал преступную группу в г. Микуне, возглавляемую сообщником К., для получения незаконной прибыли от таксистов на железнодорожном вокзале. Таксисты платили К. за возможность работать, а их конкуренты подвергались угрозам и порче имущества. Среди исполнителей был 18-летний Д.